Charles Leclerc: "Prefiero la victoria a la pole".

Charles Leclerc, estrella de Ferrari, puede conseguir su tercera pole consecutiva en la Fórmula 1 en Brasil. Al monegasco no le importa mucho el triplete. Sabe que los puntos sólo se repartirán en carrera.

Las sesiones de clasificación para los Grandes Premios de Austin y México fueron según lo previsto para Charles Leclerc, con el piloto de Ferrari asegurándose la mejor posición en parrilla para la carrera del domingo tanto en el Circuito de las Américas como en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero el GP en sí no fue según lo previsto.

En Texas, terminó sexto antes de ser descalificado porque la chapa del suelo de su coche no cumplía las normas. En México, terminó tercero detrás del ganador Max Verstappen y Lewis Hamilton. Por eso su emoción ante la posibilidad de una tercera pole consecutiva en Brasil es contenida.

"Por supuesto que es bonito lograr el triplete de poles, pero para mí la carrera del domingo es obviamente lo más importante. Por el momento, por desgracia, no tenemos el coche para convertir las poles en victorias. Estamos trabajando duro para cambiar eso. Pero sí, esta vez prefiero la victoria a la pole", subraya el piloto de 26 años.

No se muestra especialmente confiado por el hecho de que se vayan a utilizar los neumáticos más duros en Brasil. "No sé si eso jugará a nuestro favor, no creo que tenga un gran impacto en nuestro rendimiento. Creo que son más las características de la pista las que juegan un papel crucial", dijo el actual séptimo clasificado del WRC.

"Pero aquí estamos corriendo un fin de semana al sprint y con este formato nunca sabes si conseguirás hacerlo bien en la primera práctica. Puedes ir en la dirección equivocada con la puesta a punto y luego equivocarte durante el resto del fin de semana. Por eso es importante hacer un buen primer entrenamiento", aclara Leclerc.

Y Leclerc afirma: "Estamos trabajando duro para volver a la forma que teníamos al principio de la temporada 2022. Entonces, podíamos luchar por victorias y por el Campeonato del Mundo. Nos falta sobre todo ritmo de carrera, pero desde Zandvoort hemos progresado mucho en este sentido. Confío en que podamos recortar distancias con los de arriba".

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12