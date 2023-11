Charles Leclerc : "J'aurais préféré la victoire à la pole".

La star de Ferrari Charles Leclerc peut conquérir sa troisième pole de Formule 1 consécutive au Brésil. Le Monégasque ne se fait pas trop d'illusions sur ce hat-trick. Il le sait : les points ne seront distribués que lors de la course.

Les qualifications des Grands Prix d'Austin et du Mexique se sont déroulées comme prévu pour Charles Leclerc, le pilote Ferrari s'étant assuré la meilleure place sur la grille de départ pour la course de dimanche, tant sur le Circuit des Amériques que sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Mais le GP lui-même ne s'est pas déroulé comme prévu.

Au Texas, il a terminé sixième avant d'être disqualifié parce que la plaque de fond de sa voiture n'était pas conforme au règlement. Au Mexique, il a terminé troisième derrière le vainqueur Max Verstappen et Lewis Hamilton. C'est pourquoi l'excitation liée à la possibilité d'une troisième pole consécutive au Brésil est limitée.

"Bien sûr, c'est bien de réaliser le hat trick de la pole, mais pour moi, la course de dimanche est évidemment la plus importante. Mais pour l'instant, nous n'avons malheureusement pas vraiment la voiture pour transformer les pole positions en victoires. Nous travaillons dur pour y remédier. Mais oui, je préférerais remporter la victoire plutôt que la pole cette fois-ci", souligne le pilote de 26 ans.

Le fait que les pneus les plus durs soient utilisés au Brésil ne le rend pas particulièrement confiant. "Je ne sais pas si cela va jouer en notre faveur, je ne pense pas que cela aura une grande influence sur nos performances. Je pense plutôt que les caractéristiques du circuit joueront un rôle décisif", explique l'actuel septième du championnat.

"Mais c'est un week-end de sprint et dans ce format, tu ne sais jamais si tu vas réussir à être juste lors de la première séance d'essais. Tu peux aller dans la mauvaise direction avec les réglages et te retrouver à côté de la plaque le reste du week-end. C'est pourquoi il est important d'avoir une bonne première séance d'entraînement", explique Leclerc.

Et Leclerc d'affirmer : "Nous travaillons dur pour revenir à la forme que nous avions au début de la saison 2022. A l'époque, nous pouvions nous battre pour les victoires et le championnat du monde. Il nous manque surtout la vitesse de course, mais depuis Zandvoort, nous avons pu faire de bons progrès dans ce domaine. Je suis confiant dans notre capacité à combler l'écart avec les leaders".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12