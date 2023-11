Charles Leclerc: "Preferirei la vittoria alla pole".

La stella della Ferrari Charles Leclerc può conquistare la sua terza pole consecutiva in Formula 1 in Brasile. Al monegasco non importa molto della tripletta. Sa che i punti saranno distribuiti solo in gara.

Le sessioni di qualifica per i Gran Premi di Austin e del Messico sono andate secondo i piani di Charles Leclerc, con il pilota della Ferrari che si è assicurato la migliore posizione in griglia per la gara di domenica sia al Circuit of the Americas che all'Autódromo Hermanos Rodríguez. Ma il GP non è andato secondo i piani.

In Texas, si è classificato sesto prima di essere squalificato perché il pianale della sua auto non era conforme al regolamento. In Messico si è classificato terzo dietro al vincitore Max Verstappen e a Lewis Hamilton. Ecco perché la sua eccitazione per la possibilità di una terza pole consecutiva in Brasile è contenuta.

"Ovviamente è bello ottenere la tripletta di pole, ma per me la gara di domenica è ovviamente la cosa più importante. Al momento, purtroppo, non abbiamo la macchina per convertire le pole in vittorie. Stiamo lavorando duramente per cambiare questa situazione. Ma sì, questa volta preferirei vincere piuttosto che fare la pole", sottolinea il 26enne.

Non è particolarmente fiducioso sul fatto che in Brasile verranno utilizzati pneumatici più duri. "Non so se questo giocherà a nostro favore, non credo che avrà un grande impatto sulle nostre prestazioni. Credo che siano più le caratteristiche della pista a giocare un ruolo cruciale", ha detto l'attuale settimo pilota del WRC.

"Ma qui stiamo correndo un weekend di sprint e con questo format non si può mai sapere se si riuscirà a fare bene le prime prove. Si può andare nella direzione sbagliata con l'assetto e poi sbagliare per il resto del weekend. Ecco perché è importante fare delle buone prime prove", chiarisce Leclerc.

E Leclerc afferma: "Stiamo lavorando duramente per tornare alla forma che avevamo all'inizio della stagione 2022. Allora eravamo in grado di lottare per le vittorie e per il Campionato del Mondo. Ci manca soprattutto il ritmo di gara, ma da Zandvoort abbiamo fatto buoni progressi in questo senso. Sono fiducioso che potremo colmare il divario con i primi".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12