Charles Leclerc: "Preferia a vitória à pole".

Charles Leclerc, estrela da Ferrari, pode conquistar a sua terceira pole consecutiva na Fórmula 1 no Brasil. O monegasco não se preocupa muito com o "hat-trick". Ele sabe que os pontos só serão distribuídos na corrida.

As sessões de qualificação para os Grandes Prémios de Austin e do México correram de acordo com o plano de Charles Leclerc, com o piloto da Ferrari a garantir a melhor posição na grelha para a corrida de domingo, tanto no Circuito das Américas como no Autódromo Hermanos Rodríguez. Mas o GP em si não correu de acordo com o planeado.

No Texas, terminou em sexto lugar antes de ser desclassificado porque a placa do piso do seu carro não estava em conformidade com as regras. No México, terminou em terceiro, atrás do vencedor Max Verstappen e de Lewis Hamilton. Por isso, sua empolgação com a possibilidade de uma terceira pole seguida no Brasil é contida.

"É claro que é bom conseguir o hat-trick da pole, mas para mim a corrida de domingo é obviamente a coisa mais importante. Neste momento, infelizmente, não temos o carro para converter as poles em vitórias. Estamos a trabalhar arduamente para mudar isso. Mas sim, desta vez prefiro a vitória do que a pole", sublinha o piloto de 26 anos.

Ele não está particularmente confiante quanto ao facto de os pneus mais duros serem utilizados no Brasil. "Não sei se isso nos vai favorecer, não creio que tenha um grande impacto no nosso desempenho. Penso que são mais as características da pista que desempenham um papel crucial", disse o atual sétimo classificado do WRC.

"Mas estamos a fazer um fim de semana de sprint e, com este formato, nunca sabemos se vamos conseguir acertar no primeiro treino. Podemos ir na direção errada com a configuração e depois estarmos errados durante o resto do fim de semana. É por isso que é importante ter um bom primeiro treino", esclarece Leclerc.

E Leclerc afirma: "Estamos a trabalhar arduamente para voltar à forma que tínhamos no início da época de 2022. Nessa altura, conseguimos lutar pelas vitórias e pelo Campeonato do Mundo. Falta-nos sobretudo ritmo de corrida, mas desde Zandvoort temos feito bons progressos neste domínio. Estou confiante de que podemos reduzir a distância para o topo".

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12