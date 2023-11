Lewis Hamilton (Mercedes): Brasil es único

Todo le salió bien a Lewis Hamilton en México: De un plumazo, el inglés recortó 19 puntos a su rival en la lucha por el segundo puesto del Campeonato del Mundo, el piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez.

"Checo" Pérez se enredó con Charles Leclerc en la primera curva, contacto entre el Ferrari y el piloto de RBR, Pérez tuvo que retirarse con el coche dañado. Leclerc terminó tercero y fue abucheado por los aficionados mexicanos. Lewis Hamilton condujo hasta un sólido segundo lugar detrás de Max Verstappen y anotó un punto extra por la mejor vuelta de carrera.

Por lo tanto, la posición de salida en Brasil es: Pérez en segundo lugar, con 240 puntos, Hamilton tercero con 220. Con cuatro carreras por delante (tres Grandes Premios, más el sprint en Brasil), esto es alcanzable.

Lewis se queda en la alfombra: "Cómo acabe esto entre nosotros depende sobre todo de las carreras de Checo. Tienen el mejor coche, pero algunas veces Pérez no ha tenido suerte. La suerte y la mala suerte siempre se equilibran, lo vemos con él y conmigo. Yo perdí el segundo puesto en Texas (el coche de Hamilton fue retirado de la clasificación por despegarse demasiado del suelo, M.B.), él perdió la oportunidad de sumar muchos puntos en México."



"Claro que me gustaría conseguir el segundo puesto del WRC, pero la conclusión es que prefiero que Mercedes mantenga el segundo puesto en la Copa de Constructores frente a Ferrari. Si terminara subcampeón del WRC sería una bonita bonificación, pero no me cambiaría la vida."



"Hace un año nos vimos muy bien aquí en Interlagos y hemos progresado mucho a lo largo de esta temporada. Está claro que eso nos da mucha confianza para el fin de semana que tenemos por delante".

Lewis Hamilton continuó: "Brasil es único. Soy ciudadano honorario del país, así que siempre es especial volver aquí. También gané mi primer título mundial aquí, en 2008 contra Felipe Massa, y siempre pensé que sería el gran coco desde entonces. Pero todo lo contrario, siempre he tenido una acogida muy cálida".



"Y luego está mi ídolo Ayrton Senna, cuya presencia todavía se siente hoy. Además está este fabuloso circuito que permite adelantamientos y es simplemente impresionante".



"Nuestro coche debería ser bueno aquí, pero a menudo es muy difícil de evaluar. Red Bull Racing también debería ser superior aquí y espero un Ferrari fuerte. Hemos estado a la par en las últimas carreras, así que tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos para estar delante."





GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 segundos

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12