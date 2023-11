Lewis Hamilton (Mercedes) : Le Brésil est unique

Tout s'est joué au Mexique pour Lewis Hamilton : D'un seul coup, l'Anglais a repris 19 points à son adversaire dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde, le pilote de Red Bull Racing Sergio Pérez.

"Checo" Pérez s'est accroché avec Charles Leclerc dans le premier virage, contact entre la Ferrari et la RBR, Pérez a dû abandonner avec une voiture endommagée. Leclerc a terminé troisième et a été hué par les fans mexicains. Lewis Hamilton s'est classé deuxième derrière Max Verstappen et a remporté un point supplémentaire pour le meilleur tour en course.

La situation au Brésil est donc la suivante : Pérez est deuxième au championnat du monde avec 240 points, Hamilton troisième avec 220. Avec encore quatre courses à disputer (trois Grands Prix, plus le sprint au Brésil), cela peut être rattrapé.

Lewis garde les pieds sur terre : "L'issue entre nous dépendra en premier lieu des courses de Checo. Ils ont la meilleure voiture, mais Pérez n'a pas toujours eu de chance. La chance et la malchance s'équilibrent toujours, on le voit avec lui et moi. J'ai perdu la deuxième place au Texas (la voiture de Hamilton a été retirée du classement en raison d'une plaque de fond trop abrasive, M.B.), il a perdu la chance de marquer beaucoup de points au Mexique".



"Bien sûr, j'aimerais conquérir la deuxième place du championnat du monde, mais en fin de compte, je préfère que Mercedes conserve sa deuxième place dans la coupe des constructeurs contre Ferrari. Si je terminais deuxième du championnat du monde, ce serait un beau bonus, mais ma vie n'en serait pas changée".



"Il y a un an, nous avions l'air très bien ici à Interlagos et nous avons fait de beaux progrès au cours de cette saison. Bien sûr, cela nous donne beaucoup de confiance pour le week-end à venir".

Lewis Hamilton poursuit : "Le Brésil est unique. Je suis citoyen d'honneur du pays, c'est donc toujours spécial de revenir ici. J'ai également remporté mon premier titre de champion du monde ici, en 2008, contre Felipe Massa, et j'ai toujours pensé que je serais désormais le grand méchant. Mais bien au contraire, j'ai toujours été accueilli très chaleureusement".



"Et puis il y a mon idole Ayrton Senna, dont la présence se fait encore sentir aujourd'hui. Ajoutez à cela ce fabuleux circuit qui permet des dépassements et qui est tout simplement génial".



"Notre voiture devrait être bonne ici, mais c'est souvent très difficile à évaluer. Red Bull Racing devrait être supérieur ici aussi, et je m'attends à une Ferrari très forte. Nous sommes au coude à coude dans les dernières courses, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes pour prendre l'avantage".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident



Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12