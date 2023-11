Lewis Hamilton (Mercedes): Il Brasile è unico

Tutto è andato per il verso giusto per Lewis Hamilton in Messico: In un colpo solo, l'inglese ha recuperato 19 punti sul suo avversario nella lotta per il secondo posto nel Campionato del Mondo, il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez.

"Checo" Pérez si è scontrato con Charles Leclerc alla prima curva, il contatto tra la Ferrari e il pilota RBR ha costretto Pérez al ritiro con la vettura danneggiata. Leclerc è arrivato terzo ed è stato fischiato dai tifosi messicani. Lewis Hamilton ha conquistato un ottimo secondo posto dietro a Max Verstappen e ha ottenuto un punto extra per il miglior giro di gara.

La posizione di partenza in Brasile è quindi: Pérez al secondo posto, con 240 punti, Hamilton terzo con 220. A quattro gare dalla fine (tre Gran Premi, più la volata in Brasile), la situazione è recuperabile.

Lewis rimane sul tappeto: "Come finirà tra noi dipende soprattutto dalle gare di Checo. Hanno la macchina migliore, ma alcune volte Pérez non è stato fortunato. La fortuna e la sfortuna si bilanciano sempre, lo vediamo con lui e con me. Io ho perso il secondo posto in Texas (la macchina di Hamilton è stata tolta dalla classifica per il troppo terreno da terra, M.B.), lui ha perso la possibilità di fare molti punti in Messico".



"Certo, mi piacerebbe ottenere il secondo posto nel WRC, ma il punto fondamentale è che preferisco che la Mercedes mantenga il secondo posto nella Coppa Costruttori contro la Ferrari. Se arrivassi secondo nel WRC sarebbe un bel bonus, ma non mi cambierebbe la vita".



"Un anno fa abbiamo fatto un'ottima figura qui a Interlagos e nel corso di questa stagione abbiamo fatto dei bei progressi. Chiaramente questo ci dà molta fiducia per il weekend che ci attende".

Lewis Hamilton ha continuato: "Il Brasile è unico. Sono un cittadino onorario del Paese, quindi è sempre speciale tornare qui. Qui ho anche vinto il mio primo titolo mondiale, nel 2008 contro Felipe Massa, e ho sempre pensato che da quel momento in poi sarei stato il grande spauracchio. Ma al contrario, ho sempre avuto un'accoglienza molto calorosa".



"E poi c'è il mio idolo Ayrton Senna, la cui presenza si sente ancora oggi. E poi c'è questo circuito favoloso che permette i sorpassi ed è semplicemente fantastico".



"La nostra macchina dovrebbe essere buona qui, ma spesso è molto difficile da valutare. Anche la Red Bull Racing dovrebbe essere superiore e mi aspetto una Ferrari forte. Nelle ultime gare siamo stati alla pari, quindi dovremo dare il meglio di noi stessi per stare davanti".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente



Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12