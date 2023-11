Lewis Hamilton (Mercedes): O Brasil é único

Sergio Pérez retirou-se no México devido a uma colisão com Charles Leclerc, zero pontos. Lewis Hamilton ficou em segundo lugar. A estrela da Mercedes está agora apenas 20 pontos atrás do mexicano.

Tudo correu bem para Lewis Hamilton no México: De uma só vez, o inglês ganhou 19 pontos ao seu adversário na luta pelo segundo lugar do Campeonato do Mundo, o piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez.

"Checo" Pérez envolveu-se com Charles Leclerc na primeira curva, o contacto entre o Ferrari e o piloto da RBR obrigou Pérez a abandonar com o carro danificado. Leclerc terminou em terceiro e foi vaiado pelos adeptos mexicanos. Lewis Hamilton ficou em segundo lugar, atrás de Max Verstappen, e marcou um ponto extra para a melhor volta da corrida.

A posição de partida no Brasil é, portanto: Pérez em segundo lugar, com 240 pontos, Hamilton em terceiro, com 220. A quatro corridas do fim (três Grandes Prémios, mais o sprint no Brasil), é possível alcançá-lo.

Lewis fica no tapete: "O fim da disputa entre nós depende principalmente das corridas de Checo. Eles têm o melhor carro, mas algumas vezes Pérez não tem tido sorte. A sorte e o azar equilibram-se sempre, vemos isso comigo e com ele. Perdi o segundo lugar no Texas (o carro de Hamilton foi retirado da classificação por ter ficado muito longe do chão, M.B.), ele perdeu a oportunidade de marcar muitos pontos no México."



"Claro que gostaria de obter o segundo lugar no WRC, mas o que interessa é que prefiro que a Mercedes mantenha o segundo lugar na Taça dos Construtores contra a Ferrari. Se eu terminasse em segundo lugar no WRC, seria um bom bónus, mas não mudaria a minha vida."



"Há um ano, estivemos muito bem aqui em Interlagos e fizemos bons progressos ao longo desta época. É claro que isso nos dá muita confiança para o fim de semana que se aproxima."

Lewis Hamilton continuou: "O Brasil é único. Sou um cidadão honorário do país, por isso é sempre especial voltar aqui. Também ganhei o meu primeiro título do Campeonato do Mundo aqui, em 2008, contra o Felipe Massa, e sempre pensei que seria o grande bicho-papão a partir daí. Mas, muito pelo contrário, sempre tive uma receção muito calorosa".



"E depois há o meu ídolo Ayrton Senna, cuja presença ainda hoje se faz sentir. Além disso, há este circuito fabuloso que permite ultrapassagens e é simplesmente espetacular."



"O nosso carro deveria ser bom aqui, mas muitas vezes é muito difícil de avaliar. A Red Bull Racing também deve ser superior aqui e espero uma Ferrari forte. Temos estado a par nas últimas corridas, por isso teremos de dar o nosso melhor para nos mantermos na frente."





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente



Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12