Max Verstappen: "No sería justo".

El hecho de que Sergio "Checo" Pérez no pudiera lograr un buen resultado en su carrera de casa, en Ciudad de México, ha reavivado los rumores sobre su marcha de Red Bull Racing. Daniel Ricciardo se ha recomendado como posible sucesor con una gran actuación. El australiano no ha ocultado su deseo de volver a la lucha por los puntos con la escudería con sede en Milton Keynes.

Pérez responde a las especulaciones sobre su permanencia en el equipo campeón del mundo que tiene contrato hasta finales de 2024. Y su compañero Max Verstappen no quiere verse envuelto en los rumores, como recalcó en el paddock de Interlagos. Preguntado sobre si preferiría tener como compañero de equipo a Pérez o a Ricciardo, se mostró evasivo.

"Siempre me llevé muy bien con Daniel cuando fuimos compañeros de equipo. Pero lo mismo pasa con Checo, tenemos una buena relación", subrayó el tricampeón. "Si ahora me siento aquí y digo a quién preferiría, no sería justo. Los dos son grandes compañeros y no me corresponde a mí decidir sobre esas cuestiones, porque estoy totalmente centrado en mi propio rendimiento."

"Si Checo es mi compañero de cuadra el año que viene, entonces estupendo, tenemos una buena relación de trabajo y creo que también es un buen tipo personalmente. Si llega a ser Daniel, entonces también nos llevaremos muy bien y la pasaremos bien", agregó el 51 veces ganador de un GP.

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12