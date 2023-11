Max Verstappen : "Ce ne serait pas juste".

Le fait que Sergio "Checo" Pérez n'ait pas non plus réussi à obtenir un bon résultat lors de son match à domicile à Mexico a relancé les rumeurs sur son départ de Red Bull Racing. Comme possible successeur, Daniel Ricciardo s'est recommandé par une forte performance. L'Australien ne fait pas mystère de son désir de repartir à la chasse aux points pour l'écurie de Milton Keynes.

Pérez répond aux spéculations sur son maintien dans l'équipe championne du monde qu'il a un contrat jusqu'à fin 2024. Et son coéquipier Max Verstappen ne souhaite pas participer aux rumeurs, comme il l'a souligné dans le paddock d'Interlagos. A la question de savoir s'il préférait avoir Pérez ou Ricciardo comme coéquipier, il a répondu de manière évasive.

"Je me suis toujours très bien entendu avec Daniel lorsque nous étions coéquipiers. Mais il en va de même pour Checo, nous entretenons une bonne relation", a souligné le triple champion. "Si je suis assis ici et que je dis qui je préfère, ce ne serait pas juste. Ce sont tous deux de grands coéquipiers et la décision sur ces questions ne m'appartient pas, car je me concentre entièrement sur mes propres performances".

"Si Checo est mon coéquipier d'écurie l'année prochaine, c'est génial, nous avons une bonne relation de travail et je pense aussi personnellement que c'est un bon gars. Si c'est Daniel, alors nous nous entendrons très bien et nous passerons de bons moments", a ajouté le 51 fois vainqueur d'un GP.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12