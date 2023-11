Max Verstappen: "Non sarebbe giusto".

Dopo che Sergio Pérez non è riuscito a conquistare alcun punto in Messico, si è tornati a speculare sulla possibile partenza del veterano dal Red Bull Racing Team. Daniel Ricciardo viene preso in considerazione come possibile successore.

Il fatto che Sergio "Checo" Pérez non sia riuscito a ottenere un buon risultato nella sua gara di casa a Città del Messico ha riacceso le voci sulla sua partenza dalla Red Bull Racing. Daniel Ricciardo si è proposto come possibile successore con un'ottima prestazione. L'australiano non ha fatto mistero del suo desiderio di tornare a caccia di punti per la scuderia di Milton Keynes.

Alle speculazioni sulla sua permanenza nella squadra campione del mondo, Pérez risponde che ha un contratto fino alla fine del 2024. Il suo compagno di squadra Max Verstappen non vuole essere coinvolto in queste voci, come ha sottolineato nel paddock di Interlagos. Alla domanda se avrebbe preferito avere come compagno di squadra Pérez o Ricciardo, è stato evasivo.

"Mi sono sempre trovato molto bene con Daniel quando eravamo compagni di squadra. Ma lo stesso vale per Checo, abbiamo un buon rapporto", ha sottolineato il tre volte campione. "Se ora mi sedessi qui e dicessi chi preferirei, non sarebbe giusto. Sono entrambi grandi compagni di squadra e non sta a me decidere su queste questioni perché sono totalmente concentrato sulle mie prestazioni".

"Se Checo sarà il mio compagno di scuderia il prossimo anno, allora sarà fantastico, abbiamo un buon rapporto di lavoro e penso che sia un bravo ragazzo anche dal punto di vista personale. Se invece sarà Daniel, allora andremo molto d'accordo e ci divertiremo", ha aggiunto il 51 volte vincitore di un GP.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12