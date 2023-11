Carlos Sainz (Ferrari) : trois podiums offerts

Quel est le point commun entre Interlagos 2019, la Hongrie 2021 et le Texas 2023 ? Exactement - tous les deux ans, Carlos Sainz reçoit un trophée pour s'être classé parmi les trois meilleurs sans être monté sur le podium auparavant !

Interlagos 2019 : pénalité de cinq secondes pour Lewis Hamilton après la course en raison d'une collision avec Alex Albon, donc rétrogradation à la quatrième place. Carlos Sainz, alors pilote McLaren, obtient ainsi son premier classement dans le top trois de la catégorie reine sans avoir participé à la cérémonie de victoire. McLaren est monté plus tard sur le podium (ce qui n'était pas autorisé en principe, mais la FIA a fait preuve de bon sens) et a rattrapé la douche de champagne pour la troisième place lors d'une petite fête.

Hongrie 2021 : après le Grand Prix, Sebastian Vettel est retiré du classement parce qu'il est impossible de prélever un échantillon de carburant dans le réservoir de son Aston Martin. Vettel perd la 2e place, Hamilton et Sainz remontent à la 2e et à la 3e place.

Austin 2023 : Cette fois-ci, Lewis Hamilton perd la 2e place à cause d'une plaque de fond trop abrasive sur sa Mercedes, Norris et Sainz passent alors respectivement 2e et 3e.



En 2022, Sainz était également monté sur la troisième marche du podium au Brésil, maintenant avec Ferrari. Avant le prochain week-end de GP, l'actuel quatrième du championnat du monde déclare : "En ce qui concerne le rapport de force, j'ai l'impression que Mercedes a le dessus".



"C'est un fait récurrent tout au long de la saison : nous sommes parfois très forts en qualifications, alors qu'ils sont plus rapides en course. Cela a généralement un rapport avec les pneus - nous ne sommes pas assez constants dans les Grands Prix. Dans l'interaction délicate entre la nature et la température de la piste, ainsi que la composition respective des pneus et aussi la manière dont Charles et moi utilisons les rouleaux, les parties de course peuvent être très différentes. Nous devons travailler sur ce point".





GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident

Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12