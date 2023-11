Carlos Sainz (Ferrari): tre podi regalati

Un bizzarro risultato intermedio per lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari): in tre dei suoi 18 piazzamenti in Formula 1, il 29enne madrileno non è mai salito sul podio.

Cosa hanno in comune Interlagos 2019, Ungheria 2021 e Texas 2023? Esattamente: ogni due anni Carlos Sainz riceve un trofeo per essere arrivato tra i primi tre senza essere mai salito sul podio!

Interlagos 2019: cinque secondi di penalità per Lewis Hamilton dopo la gara per una collisione con Alex Albon, che scende quindi al quarto posto, dando all'allora pilota della McLaren Carlos Sainz il suo primo piazzamento tra i primi tre nella classe regina senza aver partecipato alla cerimonia della vittoria. La McLaren è poi salita sul podio (in realtà non è consentito, ma la FIA ha mostrato buon senso) e ha compensato la doccia di champagne per il terzo posto con una piccola celebrazione.

Ungheria 2021: dopo il Gran Premio, Sebastian Vettel viene escluso dalla classifica perché non è stato possibile prelevare un campione di carburante dal serbatoio della sua Aston Martin. Vettel perde il 2° posto, Hamilton e Sainz salgono al 2° e 3° posto.

Austin 2023: Questa volta è Lewis Hamilton a essere colpito: il 2° posto viene perso a causa di una piastra a terra sulla Mercedes, ora Norris e Sainz salgono al 2° e 3° posto.



Sainz è stato anche terzo sul podio in Brasile nel 2022, ora con la Ferrari. In vista dell'imminente weekend del GP, l'attuale quarto pilota del WRC afferma: "In termini di equilibrio di potere, la mia impressione è che le Mercedes abbiano il sopravvento".



"Per la maggior parte della stagione ci è capitato di essere molto forti in qualifica, ma loro sono più veloci in gara. Di solito questo ha a che fare con le gomme: non siamo abbastanza costanti nei Gran Premi. Nella delicata interazione tra le condizioni della pista e la temperatura, la particolare mescola degli pneumatici e anche il modo in cui io e Charles usiamo i rulli, le parti in gara possono essere molto diverse. Dobbiamo lavorare su questo aspetto".





GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente

Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12