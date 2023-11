Carlos Sainz (Ferrari): Três pódios oferecidos

O que é que Interlagos 2019, Hungria 2021 e Texas 2023 têm em comum? Exatamente - de dois em dois anos, Carlos Sainz recebe um troféu por terminar entre os três primeiros sem ter estado no pódio antes!

Interlagos 2019: penalização de cinco segundos para Lewis Hamilton após a corrida por uma colisão com Alex Albon, caindo assim para quarto, dando ao então piloto da McLaren Carlos Sainz o seu primeiro lugar entre os três primeiros na categoria rainha sem ter participado na cerimónia de vitória. Mais tarde, a McLaren subiu ao pódio (na verdade, não era permitido, mas a FIA mostrou bom senso) e compensou a chuva de champanhe pelo terceiro lugar numa pequena celebração.

Hungria 2021: Após o Grande Prémio, Sebastian Vettel é retirado da classificação por não ter sido possível recolher uma amostra de combustível do depósito do seu Aston Martin. Vettel perde o 2º lugar, Hamilton e Sainz sobem para 2º e 3º.

Austin 2023: Desta vez, Lewis Hamilton é atingido - o 2º lugar é perdido devido a uma placa de terra no Mercedes, agora Norris e Sainz sobem para 2º e 3º.



Sainz também foi terceiro no pódio no Brasil em 2022, agora com a Ferrari. Antes do próximo fim de semana de GP, o atual quarto classificado do WRC afirma: "Em termos de equilíbrio de forças, a minha impressão é que a Mercedes tem a vantagem."



"Tem sido o caso durante a maior parte da época, em que por vezes somos muito fortes na qualificação, mas eles são mais rápidos na corrida. Normalmente, isto tem algo a ver com os pneus - não somos suficientemente consistentes nos Grandes Prémios. Na delicada interação entre as condições da pista e a temperatura e o composto específico do pneu e também a forma como eu e o Charles utilizamos os rolos, as partes da corrida podem ser muito diferentes. Temos de trabalhar nesse sentido".





GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente

Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12