Nico Hülkenberg: "Aquí también será difícil".

Para Nico Hülkenberg, la carrera de México terminó en decepción. El piloto de Haas estuvo a punto de puntuar durante mucho tiempo en la décima posición, pero hacia el final de la carrera se vio relegado a la 13ª posición porque sus neumáticos se rompieron. "37 vueltas con el compuesto medio simplemente no eran posibles para nosotros", declaró sobriamente después.

El alemán no espera demasiado del fin de semana en Interlagos: "Creo que aquí también será difícil. México fue una pena, los neumáticos se rompieron, por eso no pude mantener la décima posición al final. Aquí podemos esperar otro fin de semana al sprint, que podría abrir algunas oportunidades".

"Sin embargo, también podría ser bastante complicado dependiendo de cómo se compare el rendimiento de nuestro coche con el de nuestros rivales. Veremos dónde estamos en la primera sesión de entrenamientos", añadió el piloto de 36 años, que actualmente ocupa el 15º puesto en la clasificación del campeonato.

Sin embargo, las modestas perspectivas de éxito no empañan la expectación por la cita de Brasil. Hülkenberg se muestra entusiasmado: "Siempre es agradable venir a Interlagos. Me encanta este circuito, el lugar, la cultura y la gente de aquí. Además, siempre me ha ido bien aquí".

"Claro, no he estado en esta pista desde hace unos años, pero no ha cambiado mucho. Había una superficie nueva aquí y allá, pero probablemente eso no suponga una gran diferencia. Definitivamente espero tener un gran fin de semana", agregó el ganador de Le Mans 2015.

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06º George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, Retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, Suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12