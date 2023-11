Nico Hülkenberg : "Ce sera difficile ici aussi".

Au Mexique, Nico Hülkenberg s'est battu avec des armes émoussées vers la fin de la course et a donc perdu beaucoup de terrain. L'Allemand ne part donc pas avec de grandes attentes pour le week-end brésilien.

Pour Nico Hülkenberg, la course au Mexique s'est terminée de manière décevante. Dixième, le pilote Haas a longtemps été en course pour les points, mais en fin de course, il a été relégué à la treizième position en raison de l'effondrement de ses pneus. "Nous n'avons pas pu faire 37 tours avec les pneus médiums", a-t-il déclaré sobrement.

L'Allemand n'attend donc pas grand-chose du week-end à Interlagos : "Je pense que ce sera difficile ici aussi. Au Mexique, c'était dommage, les pneus ont lâché, c'est pourquoi je n'ai pas pu conserver ma dixième position à la fin. Ici, c'est à nouveau un week-end de sprint qui nous attend et qui pourrait nous offrir quelques opportunités".

"Mais cela pourrait aussi être assez délicat, en fonction des performances de notre voiture par rapport à celles de nos adversaires. Nous verrons où nous en sommes lors de la première séance d'essais", a ajouté le pilote de 36 ans, actuellement 15e au classement du championnat du monde.

Mais ces perspectives de succès modestes n'entament en rien la joie de l'épreuve de force au Brésil. Hülkenberg s'enthousiasme : "C'est toujours agréable de venir à Interlagos. J'aime ce circuit, l'endroit, la culture et les gens ici. Et j'ai toujours bien roulé ici aussi".

"Bien sûr, cela fait maintenant quelques années que je n'ai pas roulé sur cette piste, mais peu de choses ont changé. Il y a eu un nouveau revêtement ici et là, mais cela ne fait probablement pas une grande différence. Je me réjouis en tout cas de passer un bon week-end", ajoute le vainqueur du Mans 2015.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12