Nico Hülkenberg: "Sarà difficile anche qui".

In Messico, Nico Hülkenberg ha lottato con armi spuntate verso la fine della gara e di conseguenza è rimasto molto indietro. Il tedesco non inizia quindi il weekend brasiliano con grandi aspettative.

Per Nico Hülkenberg la gara in Messico si è conclusa con una delusione. Il pilota della Haas è stato a lungo in corsa per i punti in decima posizione, ma verso la fine della gara è sceso in 13a posizione a causa della rottura degli pneumatici. "37 giri con la mescola media non erano semplicemente possibili per noi", ha dichiarato sobriamente in seguito.

Il tedesco non si aspetta molto dal weekend di Interlagos: "Penso che anche qui sarà difficile. Il Messico è stato un peccato, le gomme si sono rotte, per questo non sono riuscito a mantenere la decima posizione alla fine. Qui ci aspettiamo un altro weekend di sprint, che potrebbe aprire qualche possibilità".

"Tuttavia, potrebbe anche essere piuttosto complicato, a seconda di come le prestazioni della nostra vettura si confrontano con quelle dei nostri avversari. Vedremo a che punto saremo nella prima sessione di prove", ha aggiunto il 36enne, che attualmente si trova al 15° posto nella classifica del campionato.

Tuttavia, le modeste prospettive di successo non smorzano l'attesa per la prova di forza in Brasile. Hülkenberg è entusiasta: "È sempre bello venire a Interlagos. Adoro questa pista, il luogo, la cultura e la gente di qui. E ho sempre fatto bene anche qui".

"Certo, è da qualche anno che non vengo su questa pista, ma non è cambiato molto. C'era una nuova superficie qua e là, ma probabilmente questo non fa una grande differenza. Non vedo l'ora di vivere un grande weekend", ha aggiunto il vincitore di Le Mans 2015.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12