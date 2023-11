Nico Hülkenberg: "Aqui também vai ser difícil".

No México, Nico Hülkenberg lutou com armas brancas no final da corrida e, consequentemente, ficou muito para trás. Por isso, o alemão não começa o fim de semana no Brasil com grandes expectativas.

Para Nico Hülkenberg, a corrida no México terminou em desilusão. O piloto da Haas esteve durante muito tempo a caminho dos pontos, em décimo lugar, mas no final da corrida foi empurrado para a 13ª posição devido à avaria dos pneus. "37 voltas com o composto médio simplesmente não foram possíveis para nós", declarou sobriamente no final da corrida.

O alemão não espera muito do fim de semana em Interlagos: "Penso que aqui também vai ser difícil. O México foi uma pena, os pneus avariaram e foi por isso que não consegui manter a décima posição no final. Aqui podemos esperar outro fim de semana de sprint, o que pode abrir algumas hipóteses."

"No entanto, também pode ser bastante complicado, dependendo de como o desempenho do nosso carro se compara ao dos nossos adversários. Veremos em que posição nos encontramos na primeira sessão de treinos", acrescentou o piloto de 36 anos, que ocupa atualmente o 15º lugar na classificação do campeonato.

No entanto, as modestas perspectivas de sucesso não diminuem a expetativa para o confronto no Brasil. Hülkenberg entusiasma-se: "É sempre bom vir a Interlagos. Adoro esta pista, o local, a cultura e as pessoas daqui. E também sempre me dei bem aqui".

"Claro que não ando nesta pista há alguns anos, mas não mudou muita coisa. Havia uma superfície nova aqui e ali, mas provavelmente isso não faz grande diferença. Estou definitivamente ansioso por um grande fim de semana", acrescentou o vencedor de Le Mans de 2015.

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12