Fernando Alonso : "Nous allons avoir un bon week-end".

Fernando Alonso n'a pas réussi à marquer de points à Austin ni lors de la course suivante au Mexique. Le double champion du monde pense néanmoins qu'un retour dans le top 10 est possible au Brésil.

Fernando Alonso a pris un bon départ cette année dans son nouveau chapitre de carrière avec l'équipe Aston Martin. L'Espagnol est monté sur le podium lors de six des huit premières courses, mais depuis, il n'est monté qu'une seule fois sur le podium, à Zandvoort, où il a pu se réjouir d'une deuxième place et du meilleur tour en course.

Dernièrement, le fier Asturien est reparti bredouille : A Austin, après des qualifications difficiles et un départ depuis la voie des stands, il a dû effectuer une course de rattrapage qui s'est avérée prometteuse jusqu'à ce que sa voiture de fonction l'abandonne. Au Mexique, il est parti de la treizième place sur la grille de départ, mais n'a de nouveau pas franchi la ligne d'arrivée parce qu'il a endommagé sa voiture en roulant sur des débris.

Néanmoins, le double champion continue de croire à un bon résultat au Brésil. "Je pense que nous allons vivre un bon week-end ici, avec, je l'espère, moins d'expérimentations que récemment", a-t-il déclaré dans le paddock d'Interlagos. "Le format sprint ne permet évidemment pas d'expérimenter, puisque nous n'avons qu'une seule séance d'essais libres", a-t-il ensuite souligné.

"Mais nous avons accumulé beaucoup de données et d'informations au cours des deux dernières courses et nous allons les utiliser pour commencer le week-end avec le meilleur package possible pour ce type de circuit. Je suis confiant, même si la manière dont les deux dernières courses se sont déroulées est évidemment décevante. Mais avant cela, j'ai terminé sixième au Qatar en partant de la quatrième place sur la grille. J'ai donc tendance à considérer que les deux dernières courses ne sont pas normales et je pense que nous pourrons à nouveau réaliser une performance dans le top 10 ici", a déclaré Alonso avec confiance.

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12