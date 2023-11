Fernando Alonso: "Avremo un buon weekend".

Fernando Alonso non è riuscito a conquistare punti né ad Austin né nella gara successiva in Messico. Il due volte campione del mondo ritiene comunque possibile un ritorno nella top 10 in Brasile.

Fernando Alonso ha iniziato bene la sua nuova carriera con il team Aston Martin quest'anno. Lo spagnolo è salito sul podio in sei delle prime otto gare, ma da allora è salito sul podio solo una volta, a Zandvoort, dove è arrivato secondo e ha fatto segnare il giro più veloce in gara.

Recentemente, l'orgoglioso asturiano è rimasto a mani vuote: Ad Austin, dopo una qualifica difficile e una partenza dalla corsia dei box, ha dovuto mostrare una rincorsa che prometteva bene, fino a quando la sua auto di servizio non l'ha abbandonato. In Messico, partito dal 13° posto in griglia, non è riuscito a terminare la gara perché ha danneggiato la sua auto passando sopra dei detriti.

Tuttavia, il due volte campione è ancora convinto di poter ottenere un buon risultato in Brasile. "Penso che avremo un buon weekend qui, spero con meno esperimenti dell'ultima volta", ha spiegato nel paddock di Interlagos. "Il formato sprint ovviamente non consente di fare esperimenti perché abbiamo solo una sessione di prove libere", ha sottolineato in risposta.

"Ma abbiamo raccolto molti dati e informazioni nelle ultime due gare, che utilizzeremo per assicurarci di iniziare il weekend con il miglior pacchetto possibile per questo tipo di pista. Sono fiducioso, anche se ovviamente è deludente l'andamento delle ultime due gare. Ma prima di allora, in Qatar ho ottenuto un sesto posto partendo dalla quarta posizione in griglia. Quindi tendo a considerare le due gare più recenti come non normali e credo che saremo in grado di ottenere una performance da top 10 anche qui", ha detto Alonso fiducioso.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12