Fernando Alonso: "Vamos ter um bom fim de semana".

Fernando Alonso não conseguiu marcar pontos em Austin nem na corrida seguinte, no México. O bicampeão mundial acredita, no entanto, que é possível regressar ao top 10 no Brasil.

Fernando Alonso começou bem a sua nova carreira com a equipa Aston Martin este ano. O espanhol subiu ao pódio em seis das primeiras oito corridas, mas desde então só subiu ao pódio uma vez, em Zandvoort, onde terminou em segundo lugar e estabeleceu a volta mais rápida da corrida.

Mais recentemente, o orgulhoso asturiano ficou de mãos a abanar: Em Austin, depois de uma qualificação difícil e de um arranque nas boxes, teve de mostrar uma perseguição prometedora até o carro de assistência o deixar ficar mal. No México, partiu do 13º lugar da grelha, mas mais uma vez não conseguiu terminar porque danificou o carro ao passar por cima de detritos.

Ainda assim, o bicampeão acredita que pode conseguir um bom resultado no Brasil. "Acho que vamos ter um bom fim de semana aqui, espero que com menos experiências do que da última vez", explicou no paddock de Interlagos. "O formato de sprint obviamente não permite experimentação porque só temos uma sessão de treinos livres", ele apontou em resposta.

"Mas recolhemos muitos dados e informações nas duas últimas corridas, que vamos usar para garantir que começamos o fim de semana com o melhor pacote possível para este tipo de pista. Estou confiante, embora, claro, seja uma desilusão a forma como as duas últimas corridas correram. Mas antes disso, terminei em sexto no Qatar a partir do quarto lugar da grelha. Por isso, tenho tendência para encarar as duas últimas corridas como não sendo normais e penso que seremos capazes de voltar a mostrar um desempenho entre os 10 primeiros aqui", disse Alonso com confiança.

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04 Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12