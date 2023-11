GP de Brasil sin Felipe Massa: disputa legal con la FIA

Hace un año, Felipe Massa, 269 veces ganador de un GP, estaba omnipresente en el circuito de Interlagos, en São Paulo, su ciudad natal: abrazó a su rival en la dramática decisión del Campeonato del Mundo de 2008, Lewis Hamilton, homenajeó a Kevin Magnussen tras su sensacional pole position con Haas, felicitó a George Russell por la primera victoria del inglés en un GP.

En 2023, todo es completamente diferente. El once veces ganador de un GP, Massa, quiere demandar a la FIA y a la Formula One Management (FOM) y por este motivo probablemente estará ausente en Interlagos el próximo fin de semana.

Los antecedentes: Nelson Piquet Jr. había provocado deliberadamente un accidente en la carrera de Singapur de 2008 para ayudar a su compañero de equipo en Renault, Fernando Alonso, a conseguir la victoria.

Los representantes legales de Massa argumentan que la FIA y la Fórmula Uno sabían de esta conspiración incluso durante la temporada actual, pero no hicieron nada al respecto. Sin embargo, si se hubiera anulado el resultado del GP de Singapur, al final Massa se habría proclamado campeón del mundo.

Los abogados de Massa han pedido una declaración a la FIA y a la Fórmula Uno y siguen esperando una respuesta.



Mientras esta aclaración no llegue, Massa, que ahora tiene 42 años, seguirá alejado del paddock. De hecho, estaban previstas apariciones en Monza y Suzuka. Y, por supuesto, en su ciudad natal, São Paulo.



En sí mismo, Felipe Massa es un embajador de la Fórmula 1, y fue en calidad de tal como asistió al fin de semana de carreras hace un año.



Nunca antes había sido posible anular un resultado del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 por medios legales. La regla de la FIA es que una vez que se ha celebrado la gala de ganadores de la FIA (normalmente en las dos semanas siguientes a la final de Fórmula 1), el resultado del Campeonato del Mundo se considera consolidado.



En declaraciones a la agencia de noticias Reuters, el jefe de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró: "Le dije a Felipe Massa: puedes hacer lo que creas correcto. Pero la FIA se protegerá. Tenemos estatutos, tenemos normas, y después de cierto tiempo no se puede hacer nada contra un resultado. Pero, por supuesto, se puede impugnar legalmente".



Felipe Massa ha declarado que no hubo tal conversación con el jefe de la FIA.