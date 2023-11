GP du Brésil sans Felipe Massa : litige avec la FIA

Il y a un an, Felipe Massa, qui a participé à 269 GP, était omniprésent sur le circuit d'Interlagos de São Paulo, sa ville natale : il a fait un câlin à son adversaire de la dramatique décision du championnat du monde 2008, Lewis Hamilton, il a honoré Kevin Magnussen après sa sensationnelle pole position avec Haas, il a félicité George Russell pour la première victoire en GP de l'Anglais.

En 2023, tout est très différent. Massa, onze fois vainqueur de GP, veut poursuivre en justice la Fédération internationale du sport automobile (FIA) et la Formula One Management (FOM) et sera sans doute absent du week-end prochain à Interlagos pour cette raison.

Le contexte : Nelson Piquet Jr. avait délibérément provoqué un accident lors de la course de Singapour en 2008 afin d'aider son coéquipier de Renault Fernando Alonso à remporter la victoire.

Les représentants légaux de Massa affirment que la FIA et la Formule 1 étaient encore au courant de ce complot pendant la saison en cours, mais n'ont rien fait pour l'empêcher. Or, si le résultat du GP de Singapour avait été annulé, cela aurait finalement permis à Massa de devenir champion du monde.

Les avocats de Massa ont demandé à la FIA et à la Formule 1 de prendre position et attendent toujours une réponse.



Tant que cette clarification n'aura pas eu lieu, Massa, âgé entre-temps de 42 ans, restera à l'écart du paddock. Des apparitions étaient prévues à Monza et Suzuka. Et bien sûr dans sa ville natale de São Paulo.



Felipe Massa est en soi un ambassadeur de la Formule 1 et c'est à ce titre qu'il a participé au week-end de course il y a un an.



C'est la première fois qu'un résultat de championnat du monde de Formule 1 est annulé par voie juridique. Du côté de la FIA, la règle est la suivante : une fois le gala des vainqueurs de la FIA organisé (en règle générale dans les deux semaines suivant la finale de la Formule 1), le résultat du championnat du monde est considéré comme cimenté.



Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré à l'agence de presse Reuters : "J'ai dit à Felipe Massa - tu peux faire tout ce que tu penses être juste. Mais la FIA se protégera. Nous avons des statuts, nous avons des règles, et après un certain temps, on ne peut plus rien faire contre un résultat. Mais bien sûr, cela peut être contesté légalement".



Felipe Massa a déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussion de ce type avec le président de la FIA.