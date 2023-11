GP del Brasile senza Felipe Massa: controversia legale con la FIA

Un anno fa, Felipe Massa, 269 volte concorrente di GP, era onnipresente sul circuito di Interlagos, nella sua città natale, San Paolo: coccolava il suo avversario nella drammatica decisione del Campionato del Mondo 2008, Lewis Hamilton, onorava Kevin Magnussen dopo la sua sensazionale pole position con la Haas, si congratulava con George Russell per la prima vittoria del GP dell'inglese.

Nel 2023, tutto è completamente diverso. L'undici volte vincitore del GP Massa vuole fare causa alla FIA e alla Formula One Management (FOM) e per questo motivo sarà probabilmente assente a Interlagos il prossimo fine settimana.

L'antefatto: Nelson Piquet Jr. aveva deliberatamente causato un incidente nella gara di Singapore del 2008 per aiutare il suo compagno di squadra della Renault Fernando Alonso a vincere.

I rappresentanti legali di Massa sostengono che la FIA e la Formula Uno erano a conoscenza di questa cospirazione anche durante la stagione in corso, ma non hanno fatto nulla al riguardo. Tuttavia, se il risultato del GP di Singapore fosse stato annullato, alla fine Massa sarebbe diventato campione del mondo.

Gli avvocati di Massa hanno chiesto una dichiarazione alla FIA e alla Formula Uno e sono ancora in attesa di una risposta.



Finché questo chiarimento non arriverà, Massa, oggi 42enne, resterà lontano dal paddock. In realtà, erano previste delle apparizioni a Monza e a Suzuka. E, naturalmente, nella sua città natale, San Paolo.



Di per sé, Felipe Massa è un ambasciatore della Formula 1, ed è in questa veste che ha partecipato al weekend di gara di un anno fa.



Finora non è mai stato possibile ribaltare un risultato del Campionato mondiale di Formula 1 per via legale. La regola della FIA prevede che una volta che si è tenuto il gala dei vincitori della FIA (di solito entro due settimane dalla finale di Formula 1), il risultato del Campionato del mondo è considerato consolidato.



Parlando con l'agenzia di stampa Reuters, il capo della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato: "Ho detto a Felipe Massa: puoi fare quello che ritieni giusto. Ma la FIA si tutelerà. Abbiamo degli statuti, abbiamo delle regole e dopo un certo periodo di tempo non si può fare nulla contro un risultato. Ma ovviamente può essere contestato legalmente".



Felipe Massa ha dichiarato che non c'è stata alcuna conversazione con il capo della FIA.