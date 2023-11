GP do Brasil sem Felipe Massa: disputa legal com a FIA

Há um ano, Felipe Massa, 269 vezes competidor de GP, era omnipresente no circuito de Interlagos, na sua cidade natal, São Paulo: acariciou o seu adversário na dramática decisão do Campeonato do Mundo de 2008, Lewis Hamilton, homenageou Kevin Magnussen após a sua sensacional pole position com a Haas, felicitou George Russell pela primeira vitória do inglês num GP.

Em 2023, tudo é completamente diferente. O onze vezes vencedor de um GP, Massa quer processar a FIA e a Formula One Management (FOM) e, por esta razão, provavelmente não estará presente em Interlagos no próximo fim de semana.

O contexto: Nelson Piquet Jr. causou deliberadamente um acidente na corrida de Singapura de 2008 para ajudar o seu companheiro de equipa da Renault, Fernando Alonso, a vencer.

Os representantes legais de Massa argumentam que a FIA e a Fórmula 1 sabiam dessa conspiração mesmo durante a temporada atual, mas não fizeram nada a respeito. No entanto, se o resultado do GP de Singapura tivesse sido anulado, Massa teria acabado por se sagrar campeão do mundo.

Os advogados de Massa pediram uma declaração à FIA e à Fórmula 1 e ainda estão à espera de uma resposta.



Enquanto este esclarecimento não chega, Massa, atualmente com 42 anos, continuará afastado do paddock. Na verdade, estavam previstas as presenças em Monza e Suzuka. E, claro, na sua cidade natal, São Paulo.



Em si mesmo, Felipe Massa é um embaixador da Fórmula 1, e foi nessa qualidade que esteve presente no fim de semana da corrida de há um ano.



Nunca antes foi possível anular um resultado do Campeonato Mundial de Fórmula 1 por meios legais. A regra da FIA é que, uma vez realizada a gala dos vencedores da FIA (geralmente dentro de duas semanas após a final da Fórmula 1), o resultado do Campeonato do Mundo é considerado cimentado.



Em declarações à agência noticiosa Reuters, o chefe da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou: "Eu disse a Felipe Massa - podes fazer o que achares correto. Mas a FIA vai proteger-se. Temos estatutos, temos regras e, depois de um certo tempo, nada pode ser feito contra um resultado. Mas é claro que pode ser legalmente contestado".



Felipe Massa afirmou que não houve qualquer conversa com o diretor da FIA.