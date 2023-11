GP de Brasil en TV: El tiempo se vuelve loco

El tiempo siempre ha jugado un papel importante en el Gran Premio de Brasil, ya sea por el calor o por la humedad, y el fin de semana de Fórmula 1 de 2023 no será una excepción: Los meteorólogos avisan: chubascos y tormentas una y otra vez el viernes y el sábado.

Para la primera sesión de entrenamientos en Brasil (3 de noviembre, 15.30 h en Europa, 11.30 h en São Paulo) hay un 40% de probabilidades de lluvia, para la calificación del GP (a partir de las 19.00 h en Europa) incluso un 60%.

También es posible que llueva en la clasificación sprint del sábado (4 de noviembre, a partir de las 15.00, hora europea), pero luego se despejará: Lo más probable es que el sprint (salida a las 19.30 hora europea) y el Gran Premio (domingo 5 de noviembre, salida a las 18.00 hora europea) se celebren en pista seca.

Una y otra vez en Brasil hemos visto lo impredecible que puede ser el tiempo. En 2016, tras la caída de la noche del viernes al sábado, cayó una tormenta tan fuerte que varios tejados del circuito de Interlagos resultaron dañados. Los tejados tuvieron que repararse a toda prisa y los constantes cortes de electricidad dificultaron el trabajo.



Presenciamos una lluvia tan intensa sobre la pista que tuvimos una intrusión de agua en la sala de prensa. Cuando nos dimos cuenta a nuestros pies de cómo los canales de los cables de alimentación se llenaban lentamente de agua, desconectamos enérgicamente nuestro portátil de la corriente.



En 2022, el piloto de Haas Kevin Magnussen aprovechó el momento y consiguió de forma sensacional su primera pole position en Fórmula 1 en condiciones mixtas.



La mejor manera de enterarse de cómo se está desarrollando la acción en la pista de carreras es con nuestro teletipo en directo; como siempre, también hemos resumido para ti las fechas de retransmisión más importantes de Sky, ServusTV, SRF y ORF.



GP de Brasil en TV

Viernes 3 de noviembre

07.00: Sky Sport F1 - Carrera 2022 en Brasil

11.00: Sky Sport F1 - Carrera 1986 en Brasil

11.45: Sky Sport F1 - Carrera 1988 en Brasil

12.30: Sky Sport F1 - Carrera de 1989 en Brasil

13.45: Sky Sport F1 - GP Confidencial

14.15: Sky Sport F1 - Warm up: El especial del deporte del motor

14.30: Sky Sport F1 - Conferencia de prensa de los pilotos

14.55: ServusTV - Inicio de la cobertura de los entrenamientos libres

15.15: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura de los entrenamientos libres

15.30: Entrenamientos libres

17.00: Sky Sport F1 - Conferencia de prensa de los directores de equipo

18.00: Sky Sport F1 - 4 minutos en noviembre - El final de la temporada 2008 de Fórmula 1

18.30: ServusTV - Inicio de la cobertura de la calificación del GP

18.45: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura de la Calificación del GP

19.00: Clasificación GP

20.00: ServusTV - Análisis de la clasificación del GP

20.30: Sky Sport F1 - Rueda de prensa de la clasificación

21.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación del GP

22.30: Sky Sport F1 - 4 Minutes in November - El final de la temporada 2008 de Fórmula 1

23.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación del GP



Sábado, 4 de noviembre

06.00: Sky Sport F1 - GP Confidencial

06.30: Sky Sport F1 - Carrera 2003 en Brasil

08.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos brillantes - Aryton Senna

08.55: Sky Sport F1 - Carrera 2008 en Brasil

11.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación del GP

12.30: Sky Sport F1 - Top 10: GP México 2023

12.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos Brillantes - Aryton Senna

12.55pm: Sky Sport F1 - Carrera 1994 en Brasil

14.45: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura de la clasificación Sprint

14.45: ServusTV - Inicio de la cobertura de la clasificación sprint

14.55: SRF 2 - Inicio de la cobertura de la clasificación sprint

15.00: Clasificación Sprint

15.45: ServusTV - Análisis de la clasificación Sprint

16.15 horas: Sky Sport F1 - Leyendas de la F1 - Ayrton Senna

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP México 2023

17.30: Sky Sport F1 - Repetición de la Clasificación Sprint

18.15: ServusTV - Cobertura del inicio del Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura del Sprint

19.15: SRF 2 - Inicio de la cobertura del Sprint

19.30: Sprint

20.00: ServusTV - Análisis del Sprint

20.30: Sky Sport F1 - Rueda de prensa del Sprint

21.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación del Sprint

22.00: Sky Sport F1 - Repetición del Sprint

23.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación Sprint



Domingo, 5 de noviembre

06.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momentos Brillantes - Aryton Senna

06.55: Sky Sport F1 - Carrera 2008 en Brasil

09.00 horas: Sky Sport F1 - Carrera 2006 en Brasil

11.00: Sky Sport F1 - Repetición de los entrenamientos libres

12.30: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación del GP

14.00: Sky Sport F1 - Repetición de la clasificación Sprint

15.00: Sky Sport F1 - Repetición Sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 Minutes in November - El final de la temporada 2008 de Fórmula 1

16.00: ServusTV - Informes preliminares sobre el Gran Premio

16.30: Sky Sport F1 - Informes preliminares sobre el Gran Premio

17.20: SRF Info - Informes preliminares sobre el Gran Premio

17.55: Sky Sport F1 - Inicio de la cobertura del Gran Premio

18.00: SRF Info - Inicio de la cobertura del Gran Premio

18.00: ServusTV - Inicio de la cobertura del Gran Premio

18.00: Gran Premio de Brasil (71 vueltas)

19.40: ServusTV - Análisis Gran Premio

19.45: Sky Sport F1 - Análisis y Entrevistas

20.30: Sky Sport F1 - Conferencia de prensa de la carrera

21.00: Sky Sport F1 - Cuaderno de Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 Minutes in November - El final de la temporada 2008 de Fórmula 1

22.00: Sky Sport F1 - Grandes Carreras: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - Grandes Carreras: D. Coulthard / Francia 2000

22.20: Sky Sport F1 - Grandes Carreras: G. Berger / Alemania 1994

22.30: Sky Sport F1 - Repetición de carrera

00.00 horas: ORF 1 - Motorhome