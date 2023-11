Le GP du Brésil à la télévision : La météo fait des siennes

La météo a toujours joué un rôle important dans le Grand Prix du Brésil, que ce soit à cause de la chaleur ou de l'humidité, et le week-end de Formule 1 2023 ne fera pas exception : Les météorologues prévoient - vendredi et samedi toujours des averses et des orages.

Pour la première séance d'entraînement au Brésil (3 novembre, 15h30 en Europe, 11h30 à São Paulo), la probabilité de pluie est de 40 pour cent, et même de 60 pour cent pour les qualifications du GP (à partir de 19h00 en Europe).

La pluie est également possible lors des qualifications du sprint de samedi (4 novembre, à partir de 15h00, heure européenne), mais le temps s'éclaircira ensuite : Le sprint (départ à 19h30, heure européenne) et le Grand Prix (dimanche 5 novembre, départ à 18h00, heure française) se dérouleront selon toute vraisemblance sur une piste sèche.

Nous avons pu constater à maintes reprises au Brésil à quel point la météo peut être imprévisible. En 2016, après la tombée de la nuit du vendredi au samedi, un orage si violent s'est abattu que plusieurs toits du circuit d'Interlagos ont été endommagés. Les toits ont dû être réparés à la hâte et des coupures de courant permanentes ont entravé le travail.



Nous avons été témoins d'une telle pluie battante sur la piste que nous avons eu une infiltration d'eau dans la salle des médias. Lorsque nous avons vu à nos pieds comment les canaux des câbles électriques se remplissaient lentement d'eau, nous avons rapidement débranché notre ordinateur portable.



En 2022, le pilote Haas Kevin Magnussen a profité de l'occasion pour conquérir de manière sensationnelle sa première pole position en Formule 1 dans des conditions mixtes.



nous avons également résumé pour vous, comme toujours, les principales dates de diffusion de Sky, ServusTV, SRF et ORF.



Le GP du Brésil à la télévision

Vendredi 3 novembre

07h00 : Sky Sport F1 - Course 2022 au Brésil

11h00 : Sky Sport F1 - Course 1986 au Brésil

11h45 : Sky Sport F1 - Course 1988 au Brésil

12h30 : Sky Sport F1 - Course 1989 au Brésil

13h45 : Sky Sport F1 - GP Confidential

14h15 : Sky Sport F1 - Warm up : le spécial sport automobile

14.30 heures : Sky Sport F1 - Conférence de presse des pilotes

14h55 : ServusTV - Début de la couverture des essais libres

15h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des essais libres

15h30 : Essais libres

17h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

18h00 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

18h30 : ServusTV - Début de la couverture des qualifications du GP

18h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications du GP

19.00 heures : Qualifications GP

20h00 : ServusTV - Analyse des qualifications du GP

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

21h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

22.30 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP



Samedi 4 novembre

06.00 heures : Sky Sport F1 - GP Confidential

06h30 : Sky Sport F1 - Course 2003 au Brésil

08h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Aryton Senna

08h55 : Sky Sport F1 - Course 2008 au Brésil

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

12h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Mexique 2023

12h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Aryton Senna

12h55 : Sky Sport F1 - Course 1994 au Brésil

14h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications sprint

14h45 : ServusTV - Début de la couverture des qualifications du sprint

14h55 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications du sprint

15h00 : Qualification du sprint

15h45 : ServusTV - Analyse des qualifications du sprint

16h15 : Sky Sport F1 - Legends of F1 - Ayrton Senna

17h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Mexique 2023

17h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

18h15 : ServusTV - Début de la couverture du sprint

18h30 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du sprint

19h15 : SRF 2 - Début de la couverture du sprint

19.30 heures : Sprint

20h00 : ServusTV - Analyse du sprint

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse Sprint

21h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du sprint

22h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du sprint



Dimanche 5 novembre

06h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments of Brilliance - Aryton Senna

06h55 : Sky Sport F1 - Course 2008 au Brésil

09h00 : Sky Sport F1 - Course 2006 au Brésil

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des essais libres

12.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

14h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

15h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

16h00 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

16h00 : ServusTV - Rapports préliminaires du Grand Prix

16.30 heures : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

17h20 : SRF Info - Rapports préliminaires sur leGrand Prix

17h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : SRF Info - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : ServusTV - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : Grand Prix du Brésil (71 tours)

19h40 : ServusTV - Analyse du Grand Prix

19h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

21h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

21h30 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

22h00 : Sky Sport F1 - Greatest Races : N. Lauda / Estoril 1984

22h10 : Sky Sport F1 - Greatest Races : D. Coulthard / France 2000

22h20 : Sky Sport F1 - Greatest Races : G. Berger / Allemagne 1994

22.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des courses

00h00 : ORF 1 - Motorhome