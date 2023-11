Il GP del Brasile in TV: Il tempo impazzisce

Il tempo ha sempre giocato un ruolo importante nel Gran Premio del Brasile, sia per il caldo che per il bagnato, e il weekend di Formula Uno del 2023 non farà eccezione: I meteorologi avvertono: rovesci e temporali ancora e ancora venerdì e sabato.

Per la prima sessione di prove in Brasile (3 novembre, ore 15.30 in Europa, 11.30 a San Paolo) c'è il 40% di possibilità di pioggia, per le qualifiche del GP (dalle 19.00 in Europa) addirittura il 60%.

La pioggia è possibile anche nelle qualifiche della sprint di sabato (4 novembre, dalle 15.00 ora europea), ma poi si schiarirà: La volata (inizio alle 19.30 ora europea) e il Gran Premio (domenica 5 novembre, inizio alle 18.00 ora europea) si svolgeranno molto probabilmente su pista asciutta.

Più volte in Brasile abbiamo visto quanto possa essere imprevedibile il tempo. Nel 2016, dopo la notte tra venerdì e sabato, si è abbattuto un temporale così forte da danneggiare diversi tetti del circuito di Interlagos. I tetti hanno dovuto essere riparati frettolosamente e le continue interruzioni di corrente hanno ostacolato il lavoro.



Abbiamo assistito a una pioggia così intensa sulla pista che abbiamo avuto un'intrusione d'acqua nella sala multimediale. Quando ci siamo accorti che i canali dei cavi di alimentazione si stavano lentamente riempiendo d'acqua, abbiamo staccato di corsa il nostro portatile dalla corrente.



Nel 2022, il pilota della Haas Kevin Magnussen ha colto l'attimo e ha conquistato la sua prima pole position in Formula 1 in condizioni miste.



Il modo migliore per scoprire come si sviluppa l'azione in pista è il nostro live ticker; come sempre, abbiamo anche riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.



Il GP del Brasile in TV

Venerdì 3 novembre

07.00: Sky Sport F1 - Gara 2022 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Gara 1986 in Brasile

11.45: Sky Sport F1 - Gara del 1988 in Brasile

12.30: Sky Sport F1 - Gara del 1989 in Brasile

13.45: Sky Sport F1 - GP Confidential

14.15: Sky Sport F1 - Warm up: Speciale Motorsport

14.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei piloti

14.55: ServusTV - Inizio delle prove libere

15.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prove libere

15.30: Prove libere

17.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

18.00: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale di stagione 2008 della Formula 1

18.30: ServusTV - Inizio copertura qualifiche GP

18.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche GP

19.00: Qualifiche GP

20.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche del GP

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

21.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

22.30: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

23.00: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche GP



Sabato 4 novembre

06.00: Sky Sport F1 - GP Confidential

06.30: Sky Sport F1 - Gara 2003 in Brasile

08.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

08.55: Sky Sport F1 - Gara 2008 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

12.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

12.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

12.55: Sky Sport F1 - Gara 1994 in Brasile

14.45: Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche sprint

14.45: ServusTV - Inizio delle qualifiche sprint

14.55: SRF 2 - Inizio delle qualifiche sprint

15.00: Qualifiche Sprint

15.45: ServusTV - Analisi delle qualifiche sprint

16.15: Sky Sport F1 - Leggende della F1 - Ayrton Senna

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Messico 2023

17.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

18.15: ServusTV - Inizio copertura Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura sprint

19.15: SRF 2 - Inizio copertura sprint

19.30: Sprint

20.00: ServusTV - Analisi della volata

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa Sprint

21.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

22.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

23.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint



Domenica 5 novembre

06.45: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti di genialità - Aryton Senna

06.55: Sky Sport F1 - Gara 2008 in Brasile

09.00: Sky Sport F1 - Gara 2006 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

12.30: Sky Sport F1 - Replay qualifiche GP

14.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

15.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

16.00: ServusTV - Le anticipazioni del Gran Premio

16.30: Sky Sport F1 - Le anticipazioni del Gran Premio

17.20: SRF Info - Le anticipazioni sul Gran Premio

17.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura del Gran Premio

18.00: SRF Info - Inizio copertura del Gran Premio

18.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

18.00: Gran Premio del Brasile (71 giri)

19.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

19.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulla gara

21.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

22.00: Sky Sport F1 - Le gare più belle: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - Le gare più belle: D. Coulthard / Francia 2000

22.20: Sky Sport F1 - Le gare più belle: G. Berger / Germania 1994

22.30: Sky Sport F1 - Ripetizione della gara

00.00: ORF 1 - Motorhome