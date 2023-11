Sergio Perez: "È stato triste per mezza giornata".

Il GP del Messico è stato deludente per Sergio Pérez. Voleva premiare il pubblico di casa con una vittoria, ma non è riuscito a superare la prima curva. Non ha pianto a lungo per l'occasione mancata.

"Voglio vincere la mia gara di casa e farò tutto il possibile", ha annunciato Sergio "Checo" Pérez in vista dell'ultima prova di Formula 1 in Messico. L'eroe locale ha già festeggiato due podi in Messico: nel 2021 e nel 2022 ha concluso la gara all'Autódromo Hermanos Rodríguez al terzo posto in entrambe le occasioni.

Questa volta voleva vincere e il veterano della Red Bull Racing era di conseguenza ambizioso. Ma voleva troppo e ha attaccato il poleman Charles Leclerc già alla prima curva. Accanto al monegasco, tuttavia, il compagno di squadra di Pérez, Max Verstappen, ha cercato di passare la Ferrari, cosa che il campione ha gestito con facilità a causa della collisione avvenuta tra il compagno di squadra e Leclerc.

Il 26enne di Monte Carlo è stato fortunato e ha potuto continuare, ma per Pérez la gara di casa era finita. La tristezza è durata fino al giorno successivo, come rivela il 33enne di Guadalajara, in Brasile: "Sono stato triste per mezza giornata lunedì, poi l'ho superata". Come sportivo, sa bene che a volte le cose vanno così.

"Ma non mi abbatto, perché ho fatto del mio meglio e ne sono orgoglioso", sottolinea con forza il sei volte vincitore di un GP. In Brasile vuole finalmente dimostrare che le cose stanno migliorando dopo una crisi di prestazioni. "Credo che gli ultimi due weekend di gara siano stati davvero buoni, solo che nell'ultima gara non l'abbiamo dimostrato. Ma abbiamo sicuramente fatto dei progressi e sono ottimista sul fatto che questo fine settimana potremo finalmente mostrare il ritmo che abbiamo".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 ore

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04° Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05° Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09° Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritirato

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ritirato

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05° Alonso 183

06. Norris 169

07 Leclerc 166

08. Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19° Magnussen 3

20° Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12