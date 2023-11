Sergio Perez: "Estive triste durante metade do dia".

O GP do México foi uma desilusão para Sergio Pérez. Ele queria recompensar o seu público com uma vitória, mas não conseguiu passar da primeira curva. Ele não lamentou por muito tempo a oportunidade perdida.

"Quero ganhar a minha corrida em casa e farei tudo o que puder", anunciou Sergio "Checo" Pérez antes do último confronto de Fórmula 1 no México. O herói local já tinha celebrado dois pódios no México, em 2021 e 2022 terminou a corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez em terceiro lugar em ambas as ocasiões.

Desta vez, ele queria vencer e o veterano da Red Bull Racing foi ambicioso. Mas ele queria demais e atacou o pole position Charles Leclerc já na primeira curva. Ao lado do monegasco, no entanto, o companheiro de equipa de Pérez, Max Verstappen, tentou passar o Ferrari, o que o campeão conseguiu com facilidade devido à colisão que ocorreu entre o seu companheiro de equipa e Leclerc.

O jovem de 26 anos de Monte Carlo teve sorte e conseguiu continuar, mas para Pérez a corrida em casa estava terminada. A tristeza durou até ao dia seguinte, como revela o brasileiro de 33 anos, natural de Guadalajara: "Estive triste durante meio dia na segunda-feira, mas depois ultrapassei isso". Como desportista, ele sabe que às vezes é assim.

"Mas eu não fico de cabeça baixa, porque dei o meu melhor e estou orgulhoso disso", enfatiza desafiadoramente o seis vezes vencedor do GP. No Brasil, ele agora quer finalmente provar que as coisas estão melhorando depois de uma crise de desempenho. "Penso que os dois últimos fins-de-semana de corridas foram muito bons, só não o mostrámos na última corrida. Mas fizemos alguns progressos e estou otimista que este fim de semana possamos finalmente mostrar o ritmo que também temos."

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 hrs

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04º Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05º Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06 - George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, retirado

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02 Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06 Norris 169

07 Leclerc 166

08 Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19º Magnussen 3

20º Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 731 pontos

02 Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12