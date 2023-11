Nueva norma de la FIA: lo que ahora está expresamente prohibido

Eso podría haber sido fácilmente una penalización: Los dos campeones de Fórmula 1 Max Verstappen y Fernando Alonso, junto con el ganador del GP George Russell, tuvieron que presentarse en control de carrera después de la última práctica para el Gran Premio de México.

Se habían tomado su tiempo al salir del pit lane para crear un hueco delante de ellos. Detrás de ellos, los rivales tuvieron que esperar porque sólo se permite adelantar en cualquier momento si un piloto tiene problemas técnicos evidentes. Al final, los tres pilotos no recibieron ninguna penalización por esta infracción.

Garry Connelly, de Australia, Danny Sullivan, de EE.UU., Alfonso Oros Trigueros, de México, así como Loic Bacquelaine, de Bélgica, lo explicaron así: "El comportamiento de los pilotos es consecuencia directa de las normas del control de carrera en cuanto a mantener un tiempo mínimo". (Se trata de que los pilotos no se entretengan durante las vueltas de calentamiento y de salida).

Los responsables del reglamento continúan: "No obstante, deben evitarse las paradas no esenciales a la salida del pit lane". Está claro que aquí surge una contradicción: los pilotos quieren abrir hueco, pero para ello no quieren conducir demasiado despacio después en la pista. Al final, es un mal menor tener un atasco en el pit lane que coches de carreras con grandes diferencias de velocidad en la pista. Los pilotos actuaron de buena fe".



En Brasil, las cosas son un poco diferentes. Las instrucciones del director de carrera de Fórmula Uno, Niels Wittich, para el fin de semana de Interlagos dicen: "Los pilotos tienen prohibido conducir innecesariamente despacio, esto incluye parar en el pit lane para crear un hueco. Si un piloto quiere hacer una salida de prueba, puede detenerse, pero sólo después de pasar las luces del pit lane y lo más a la izquierda posible".



De este modo, los pilotos que vienen por detrás pueden adelantar al rezagado en el llamado carril rápido.



¿Y cómo se supone que los conductores van a crear un hueco ahora? La directiva continúa diciendo: "Durante la clasificación para el Gran Premio y el Sprit, se permite a los pilotos crear un hueco con el adversario entre la salida de boxes y la línea del Coche de Seguridad 2". Esta línea SC2 está a la salida del pit lane.



En otras palabras: A los pilotos se les permite crear un hueco en la zona de la salida de boxes - pero no obstruir a los oponentes al hacerlo.