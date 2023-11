Nouvelle règle de la FIA : ce qui est désormais explicitement interdit

Cela aurait facilement pu entraîner une sanction : Les deux champions de Formule 1 Max Verstappen et Fernando Alonso, ainsi que le vainqueur du GP George Russell, ont dû se présenter à la direction de course après les essais finaux du Grand Prix du Mexique.

Ils avaient pris leur temps en quittant la voie des stands pour créer un écart devant eux. Derrière eux, leurs adversaires ont dû attendre, car à chaque endroit, les dépassements ne sont autorisés que si un pilote a des problèmes techniques évidents. Finalement, les trois pilotes n'ont pas été pénalisés pour cette infraction.

Garry Connelly d'Australie, Danny Sullivan des Etats-Unis, Alfonso Oros Trigueros du Mexique ainsi que Loic Bacquelaine de Belgique ont expliqué cela de la manière suivante : "Le comportement des pilotes est une conséquence directe des règles de la direction de course en matière de respect d'un temps minimum". (Il s'agit ici d'éviter que les pilotes ne traînent pendant les tours d'échauffement et de sortie de piste).

Les gardiens du règlement poursuivent : "Néanmoins, les arrêts non nécessaires à la sortie de la voie des stands devraient être évités. Il est clair qu'il y a là une contradiction - les pilotes veulent créer un écart, mais pour cela, ils ne doivent pas rouler trop lentement plus tard sur la piste. En fin de compte, c'est un moindre mal d'avoir un embouteillage dans la voie des stands que d'avoir des voitures de course avec de grandes différences de vitesse sur la piste. Les pilotes ont agi de bonne foi".



Au Brésil, les choses sont un peu différentes. Dans les instructions du directeur de course de Formule 1 Niels Wittich pour le week-end d'Interlagos, on peut lire : "Il est interdit aux pilotes de rouler inutilement lentement, ce qui inclut de s'arrêter dans la voie des stands pour se créer un écart. Si un pilote veut faire un départ d'essai, il peut s'arrêter, mais seulement après avoir passé le feu de la voie des stands et aussi loin à gauche que possible".



De cette façon, les pilotes qui se trouvent derrière eux peuvent passer devant le pilote qui batifole dans la "fast lane".



Et comment les pilotes doivent-ils créer un écart ? La directive ajoute : "Lors des qualifications pour le Grand Prix et le sprint, les pilotes peuvent créer un écart avec leurs adversaires entre la sortie des stands et la ligne 2 de la Safety Car". Cette ligne SC2 se trouve à la sortie de la voie des stands.



En d'autres termes : Les pilotes peuvent créer un écart à la sortie des stands - mais sans gêner leurs adversaires.