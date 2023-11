Nuova regola FIA: cosa è ora espressamente vietato

Avrebbe potuto essere una penalità: I due campioni di Formula 1 Max Verstappen e Fernando Alonso, insieme al vincitore del GP George Russell, hanno dovuto presentarsi al controllo gara dopo le prove finali del Gran Premio del Messico.

Avevano preso tempo uscendo dalla corsia dei box per creare un varco davanti a loro. Dietro di loro, gli avversari hanno dovuto aspettare perché il sorpasso è consentito solo se un pilota ha evidenti problemi tecnici. Alla fine, i tre piloti non hanno ricevuto alcuna penalità per questa infrazione.

Garry Connelly dall'Australia, Danny Sullivan dagli Stati Uniti, Alfonso Oros Trigueros dal Messico e Loic Bacquelaine dal Belgio hanno spiegato così: "Il comportamento dei piloti è una diretta conseguenza delle regole del controllo di gara in termini di rispetto del tempo minimo". (Si tratta di evitare che i piloti si attardino durante i giri di riscaldamento e di uscita).

I responsabili del regolamento continuano: "Tuttavia, le soste non indispensabili all'uscita della corsia dei box dovrebbero essere evitate. È chiaro che in questo caso si verifica una contraddizione: i piloti vogliono creare un distacco, ma per farlo non vogliono guidare troppo lentamente in seguito sulla pista. Alla fine, è il male minore avere un ingorgo nella corsia dei box piuttosto che far correre le auto con grandi differenze di velocità sulla pista. I piloti hanno agito in buona fede".



In Brasile le cose sono un po' diverse. Le istruzioni del direttore di gara della Formula 1 Niels Wittich per il fine settimana di Interlagos recitano: "Ai piloti è vietato guidare inutilmente lentamente, incluso fermarsi nella corsia dei box per creare un vuoto. Se un pilota vuole effettuare una partenza di prova, può fermarsi, ma solo dopo aver superato le luci della corsia dei box e il più a sinistra possibile".



In questo modo, i piloti dietro possono superare i ritardatari nella cosiddetta corsia di sorpasso.



E come dovrebbero fare ora i piloti a creare un varco? La direttiva prosegue dicendo: "Durante le qualifiche del Gran Premio e dello Sprint, i piloti sono autorizzati a creare un varco verso l'avversario tra l'uscita dei box e la linea 2 della Safety Car". Questa linea SC2 si trova all'uscita della corsia dei box.



In altre parole: I piloti sono autorizzati a creare un varco nell'area dell'uscita dei box, ma non a ostacolare gli avversari nel farlo.