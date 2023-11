Nova regra da FIA: o que é agora expressamente proibido

No México, as estrelas Max Verstappen e Fernando Alonso tiveram de responder ao controlo da corrida: por alegadamente terem bloqueado os seus adversários. Agora, a FIA clarificou as regras.

Isso poderia facilmente ter sido uma penalização: Os dois campeões de Fórmula 1 Max Verstappen e Fernando Alonso, bem como o vencedor do GP George Russell, tiveram de se apresentar ao controlo de corrida após o último treino para o Grande Prémio do México.

Os dois campeões de Fórmula 1, Max Verstappen e Fernando Alonso, assim como o vencedor do GP, George Russell, tiveram que se apresentar ao controlo de corrida após o último treino para o Grande Prémio do México. Atrás deles, os adversários tiveram de esperar porque a ultrapassagem só é permitida em qualquer altura se um piloto tiver problemas técnicos óbvios. No final, os três pilotos não receberam qualquer penalização por esta infração.

Garry Connelly, da Austrália, Danny Sullivan, dos Estados Unidos, Alfonso Oros Trigueros, do México, e Loic Bacquelaine, da Bélgica, explicaram o sucedido da seguinte forma: "O comportamento dos pilotos é uma consequência direta das regras do controlo da corrida em termos de cumprimento do tempo mínimo". (Isto tem a ver com o facto de os pilotos não se atrasarem durante as voltas de aquecimento e de saída).

Os responsáveis pelas regras continuam: "No entanto, devem ser evitadas as paragens não essenciais à saída da via das boxes. É evidente que surge aqui uma contradição - os pilotos querem criar uma distância, mas para o fazer não querem conduzir demasiado devagar mais tarde na pista de corrida. No final de contas, é preferível ter um engarrafamento nas boxes do que ter carros de corrida com grandes diferenças de velocidade na pista. Os pilotos agiram de boa fé".



No Brasil, as coisas são um pouco diferentes. As instruções do diretor de corrida da Fórmula 1, Niels Wittich, para o fim de semana em Interlagos dizem: "Os pilotos estão proibidos de conduzir desnecessariamente devagar, o que inclui parar na via das boxes para criar um espaço. Se um piloto quiser fazer um teste de arranque, pode parar, mas só depois de passar as luzes da via das boxes e o mais à esquerda possível."



Desta forma, os condutores que vêm atrás podem passar o retardatário na chamada via rápida.



E como é que os condutores podem agora criar um espaço? A diretiva prossegue: "Durante a qualificação para o Grande Prémio e para o Sprit, os pilotos estão autorizados a criar um espaço para o adversário entre a saída das boxes e a linha 2 do Safety Car." Esta linha SC2 fica à saída da via das boxes.



Por outras palavras: Os pilotos estão autorizados a criar um espaço na zona da saída das boxes - mas não a obstruir os adversários ao fazê-lo.