Charles Leclerc: "Seis carreras al sprint son suficientes"

No todo el mundo está contento de que los pilotos de Fórmula 1 tengan que dominar otro fin de semana al sprint esta semana. El campeón Max Verstappen se opone abiertamente al formato, que da a los equipos y pilotos solo una hora de entrenamientos antes de que los coches solo puedan modificarse de forma limitada de acuerdo con las normas del parc fermé.

La estrella de Red Bull Racing ha insistido repetidamente en su opinión al respecto, y reaccionó con la irritación correspondiente en la rueda de prensa en el Autódromo José Carlos Pace cuando se le preguntó qué pensaba de los sprints de este año. "Ha sido absolutamente fantástico, muy divertido", explicó la estrella de Red Bull Racing, antes de añadir: "Estoy muy emocionado por volver a competir en un sprint", dijo irónicamente.

El piloto de AlphaTauri Daniel Ricciardo hizo cuentas: "Este es mi quinto fin de semana de carrera este año y tres de ellos han sido en formato sprint. Así que soy un poco veterano del sprint. Me han gustado algunas de ellas y creo que podemos tener algunas en el calendario. Añade variedad".

Sin embargo, el australiano también afirmó: "Aunque prefiero los fines de semana de carreras convencionales. Si tuviera que elegir, me decantaría por eso. Si tenemos de 23 a 24 pruebas por temporada y media docena de ellas se disputan en formato sprint, entonces eso aporta algo de emoción. Pero no estaría a favor de tener un sprint cada fin de semana, como en MotoGP".

Charles Leclerc también opina sobre el tema de los sprints: "Creo que seis fines de semana son suficientes. Pero me gusta el sprint y el hecho de que sólo tengamos una sesión de entrenamientos libres. Es divertido. El sábado se podría adaptar un poco, pero creo que es bueno que vayamos directos a la clasificación después de una hora el viernes, tres sesiones de entrenamientos libres a veces pueden ser muy largas y puede resultar un poco aburrido."

Lewis Hamilton coincide con el piloto de Ferrari: "El sábado no es el mejor día, pero me gusta tener sólo una sesión de entrenamientos antes de la calificación. Creo que podemos aprender y me encanta que tengamos un formato diferente. La mejor carrera al sprint que he hecho fue cuando tuve que salir desde la última posición. Por eso estaría a favor de un orden de salida inverso. Pero entonces probablemente todo el mundo intentaría acabar el último en la clasificación. En mi opinión, los sprints también podrían ser un poco más largos, porque a veces sólo duran 19 vueltas".

GP de México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13.875 seg

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23.124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33.266 seg.

06. George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09º Alex Albon (T), Williams, +48.573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuera

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisión

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandono

Kevin Magnussen (DK), Haas, fallo de suspensión

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 puntos

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06º Norris 169

07º Leclerc 166

08º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hulkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 731 puntos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12