Charles Leclerc : "Six courses de sprint, c'est suffisant".

Ce week-end, les pilotes de GP disputent la dernière course de sprint de l'année. Les avis des pilotes divergent sur le format du week-end, avec ses deux séances de qualification et sa mini-course.

Le fait que les pilotes de Formule 1 doivent à nouveau maîtriser un week-end de sprint cette semaine ne plaît pas à tout le monde. Le champion Max Verstappen est un adversaire déclaré de ce format, qui ne laisse aux équipes et aux pilotes qu'une heure d'entraînement avant que les voitures ne puissent être modifiées de manière limitée selon les règles du Parc Fermé.

La star de Red Bull Racing a souligné à plusieurs reprises son opinion à ce sujet, il a donc réagi avec irritation lors de la conférence de presse à l'Autódromo José Carlos Pace lorsqu'on lui a demandé ce qu'ils pensaient des sprints de cette année. "C'était absolument fantastique, tellement amusant", a déclaré la star de Red Bull Racing, avant d'ajouter : "Je suis tellement excité de disputer à nouveau un sprint", a-t-il ironisé.

Daniel Ricciardo, pilote AlphaTauri, a fait le calcul : "J'en suis à mon cinquième week-end de course cette année et trois d'entre eux se sont déroulés sous forme de sprint. Je suis donc une sorte de vétéran du sprint ! J'en ai aimé quelques-unes, et je pense que nous pouvons en avoir quelques-unes au calendrier. Cela permet de varier les plaisirs".

Mais l'Australien a également déclaré : "Je préfère toutefois les week-ends de course conventionnels. Si je devais choisir, c'est ce que je choisirais. Si nous avons 23 à 24 tours de championnat du monde par saison et qu'une demi-douzaine d'entre eux se déroulent au format sprint, cela apporte un peu de suspense. Mais je ne serais pas favorable à l'idée de disputer un sprint chaque week-end, comme en MotoGP".

Charles Leclerc déclare également à propos du sprint : "Je pense que six week-ends sont suffisants. Mais j'aime le sprint et le fait que nous n'ayons qu'une seule séance d'entraînement libre. C'est très amusant. Le samedi pourrait être un peu adapté, mais je trouve que le fait d'aller en qualifications dès le vendredi après une heure est une bonne chose, trois entraînements libres peuvent parfois être vraiment longs et cela peut être un peu ennuyeux".

Lewis Hamilton est d'accord avec le pilote Ferrari : "Le samedi n'est pas le meilleur jour, mais j'aime bien n'avoir qu'une seule séance d'essais avant les qualifications. Je pense que nous pouvons apprendre et j'aime le fait que nous ayons un format différent. La meilleure course de sprint que j'ai eue, c'est quand j'ai dû partir de la dernière place. C'est pourquoi je serais favorable à un ordre de départ inversé. Mais alors, tout le monde essaierait probablement de finir dernier en qualification. Je pense aussi que les sprints pourraient être un peu plus longs, car ils ne durent parfois que 19 tours".

GP du Mexique, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, abandon

Kevin Magnussen (DK), Haas, suspensions

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, accident





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 491 points

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 731 points

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12