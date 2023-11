Charles Leclerc: "Sei gare sprint sono sufficienti".

Non tutti sono contenti che i piloti di Formula 1 debbano affrontare un altro weekend sprint questa settimana. Il campione Max Verstappen è uno schietto oppositore del format, che concede ai team e ai piloti solo un'ora di prove prima che le vetture possano essere modificate solo in misura limitata, secondo le regole del parco chiuso.

La stella della Red Bull Racing ha ripetutamente sottolineato la sua opinione in merito e ha reagito con la stessa irritazione alla conferenza stampa all'Autódromo José Carlos Pace quando gli è stato chiesto cosa pensasse degli sprint di quest'anno. "È stato assolutamente fantastico, molto divertente", ha spiegato la stella della Red Bull Racing, prima di aggiungere: "Sono così eccitato di partecipare di nuovo a uno sprint", ha detto ironicamente.

Il pilota di AlphaTauri Daniel Ricciardo ha fatto i conti: "Questo è il mio quinto weekend di gara quest'anno e tre di questi sono stati in formato sprint. Quindi sono un po' un veterano delle gare sprint! Alcune di queste gare mi sono piaciute e penso che potremmo inserirne altre nel calendario. Aggiunge varietà".

Tuttavia, l'australiano ha anche detto: "Preferisco i weekend di gara convenzionali. Se dovessi scegliere, sceglierei quello. Se ci sono 23 o 24 gare a stagione e una mezza dozzina di esse si svolgono in formato sprint, allora si crea un po' di eccitazione. Ma non sarei favorevole ad avere uno sprint ogni fine settimana, come nella MotoGP".

Anche Charles Leclerc si esprime in merito agli sprint: "Penso che sei weekend siano sufficienti. Ma mi piace lo sprint e il fatto che abbiamo una sola sessione di prove libere. È divertente. Il sabato potrebbe essere adattato un po', ma penso che sia positivo che si vada subito in qualifica dopo un'ora il venerdì, tre sessioni di prove libere a volte possono essere davvero lunghe e può diventare un po' noioso".

Lewis Hamilton è d'accordo con il pilota della Ferrari: "Il sabato non è il giorno migliore, ma mi piace avere una sola sessione di prove prima delle qualifiche. Penso che possiamo imparare e mi piace il fatto che abbiamo un formato diverso. La migliore gara sprint che ho fatto è stata quando ho dovuto partire dall'ultimo posto. Per questo sarei favorevole a un ordine di partenza invertito. Ma poi probabilmente tutti cercherebbero di arrivare ultimi in qualifica. Secondo me, anche le volate potrebbero essere un po' più lunghe, perché a volte durano solo 19 giri".

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05 Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09. Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, tamponamento

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, rottura della sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 220

04 Sainz 183

05° Alonso 183

06° Norris 169

07° Leclerc 166

08° Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hulkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12