Charles Leclerc: "Seis corridas de velocidade são suficientes".

Este fim de semana, os pilotos de GP disputam a última corrida de sprint do ano. As opiniões dos pilotos sobre o formato do fim de semana com as duas sessões de qualificação e a mini-corrida são diferentes.

Nem toda a gente está satisfeita com o facto de os pilotos de Fórmula 1 terem de dominar mais um fim de semana de sprint esta semana. O campeão Max Verstappen é um opositor declarado do formato, que dá às equipas e aos pilotos apenas uma hora de treinos antes de os carros só poderem ser modificados até um certo ponto, de acordo com as regras do parque fechado.

A estrela da Red Bull Racing tem repetidamente sublinhado a sua opinião sobre o assunto e reagiu com a mesma irritação na conferência de imprensa no Autódromo José Carlos Pace, quando lhe perguntaram o que achava dos sprints deste ano. "Foi absolutamente fantástico, muito divertido", explicou a estrela da Red Bull Racing, antes de acrescentar: "Estou muito entusiasmado por voltar a competir num sprint", ironizou.

O piloto da AlphaTauri, Daniel Ricciardo, fez as contas: "Este é o meu quinto fim de semana de corrida este ano e três deles foram em formato sprint. Por isso, sou um pouco um veterano do sprint! Gostei de alguns deles e acho que podemos ter alguns deles no calendário. Dá mais variedade".

No entanto, o australiano também disse: "Prefiro os fins-de-semana de corridas convencionais. Se tivesse de escolher, preferia isso. Se tivermos 23 a 24 rondas por época e meia dúzia delas forem disputadas em formato de sprint, então isso proporciona alguma emoção. Mas não seria a favor de ter um sprint todos os fins-de-semana, como no MotoGP".

Charles Leclerc também fala sobre o tema dos sprints: "Acho que seis fins-de-semana são suficientes. Mas gosto do sprint e do facto de só termos uma sessão de treinos livres. É divertido. O sábado poderia ser adaptado um pouco, mas acho que é bom irmos diretamente para a qualificação depois de uma hora na sexta-feira, três sessões de treinos livres podem por vezes ser muito longas e pode tornar-se um pouco aborrecido".

Lewis Hamilton concorda com o piloto da Ferrari: "Sábado não é o melhor dia, mas gosto de ter apenas uma sessão de treinos antes da qualificação. Acho que podemos aprender e adoro o facto de termos um formato diferente. A melhor corrida de sprint que tive foi quando tive de partir do último lugar. É por isso que eu seria a favor de uma ordem de partida invertida. Mas, nesse caso, todos tentariam provavelmente terminar em último na qualificação. Na minha opinião, os sprints também podiam ser um pouco mais longos, porque por vezes só duram 19 voltas."

