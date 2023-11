Live ticker Clasificación GP Brasil: Ferrari debe temblar

Alta tensión en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos (São Paulo): Por sexta vez esta temporada y por tercera vez consecutiva en Brasil (después de 2021 y 2022), se utilizará el formato sprint. Es decir, tras sólo 60 minutos de entrenamientos para poner a punto los coches de carreras, comienza la clasificación para la carrera del mundial.

Descubre las noticias más importantes de la clasificación del GP en nuestro teletipo en directo. La tendencia tras los entrenamientos libres: No creas lo que ven tus ojos. Por supuesto, la velocidad a una vuelta de Ferrari es bien conocida, pero McLaren y Red Bull Racing en particular no marcaron ningún tiempo. Los aficionados pueden esperar una gran batalla general.