Ticker live GP-Quali Brésil : Ferrari doit trembler

Haute tension à l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos (São Paulo) : Pour la sixième fois cette saison et pour la troisième fois consécutive au Brésil (après 2021 et 2022), les courses se dérouleront selon le format du sprint. Cela signifie qu'après seulement 60 minutes d'entraînement pour régler les voitures de course, les qualifications pour la course de championnat du monde commencent déjà.

Vous trouverez ici l'essentiel des qualifications du GP dans notre ticker en direct. La tendance après les essais libres : n'en croyez pas vos yeux. Certes, la vitesse de Ferrari sur un tour est connue, mais McLaren et surtout Red Bull Racing ne sont pas du tout partis à la chasse au temps. Les fans peuvent s'attendre à une belle course à plusieurs.