Live ticker Qualifiche GP Brasile: la Ferrari deve tremare

Alta tensione all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos (San Paolo): Per la sesta volta in questa stagione e per la terza volta consecutiva in Brasile (dopo il 2021 e il 2022), verrà utilizzato il formato sprint. In altre parole, dopo soli 60 minuti di prove per la messa a punto delle vetture da corsa, inizieranno le qualifiche per la gara del campionato mondiale.

Scoprite le notizie più importanti dalle qualifiche del GP nel nostro live ticker. La tendenza dopo le prove libere: non credete ai vostri occhi. Naturalmente, la velocità di un giro della Ferrari è ben nota, ma McLaren e Red Bull Racing in particolare non hanno fatto segnare alcun tempo sul giro. I tifosi possono aspettarsi una grande battaglia a tutto campo.