Live ticker GP Qualificação Brasil: Ferrari deve tremer

Depois de apenas uma sessão de treinos livres, a última sessão de treinos para o Grande Prémio já está a decorrer em Interlagos/São Paulo. A primeira sessão de treinos livres com o melhor tempo da Ferrari diz pouco: Verstappen só andou com pneus duros.

Muita tensão no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (São Paulo): Pela sexta vez nesta temporada e pela terceira vez consecutiva no Brasil (depois de 2021 e 2022), o formato sprint será utilizado. Por outras palavras, depois de apenas 60 minutos de treinos para preparar os carros de corrida, começa a qualificação para a corrida do campeonato do mundo.

Descubra as notícias mais importantes da qualificação do GP no nosso live ticker. A tendência após os treinos livres: não acredite nos seus olhos. É claro que a velocidade de uma volta da Ferrari é bem conhecida, mas a McLaren e a Red Bull Racing, em particular, não estabeleceram nenhum tempo de volta. Os fãs podem esperar por uma grande batalha geral.