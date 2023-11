Pierre Gasly y Jo Leberer sobre el mito de Ayrton Senna

Para muchos aficionados a la Fórmula 1, los pilotos de GP modernos son modelos a seguir. Pero, ¿qué ídolo tiene un ídolo? Lewis Hamilton llevaba un casco amarillo brillante porque el gran Ayrton Senna también lo hacía. Charles Leclerc describe a Senna como "mi único modelo a seguir", y Pierre Gasly llegó al paddock de Interlagos con una gorra de Senna.

El francés afirma: "Tengo una gran base de fans en Brasil, recibo muchos mensajes de aficionados brasileños. Me sentí muy orgulloso de la colaboración con la Fundación Ayrton Senna en 2020, cuando llevé un casco especial en Imola y conocí a Viviane, la hermana de Ayrton. Más tarde usamos el casco para recoger donaciones para su fundación."

La Fórmula 1 hace una aparición como invitada en Interlagos (São Paulo), y también en esta ocasión, la comitiva del GP recordará a Ayrton Senna en todo momento: pancartas, banderas, fotos, camisetas, gorras. Este mito es único.

Jo Leberer, veterano de la Fórmula 1, lleva 35 años en el sector y ahora trabaja para Alfa Romeo, donde es responsable del bienestar físico y a veces psicológico de Valtteri Bottas y Guanyu Zhou. Pero, sobre todo, Jo Leberer fue uno de los pocos confidentes cercanos del gran Ayrton Senna.

Jo recuerda: "Nuestra primera carrera juntos fue el GP de Brasil de 1988 en Río de Janeiro. Llegué a la Fórmula 1 de la mano del profesor Willy Dungl, que había entrenado a Niki Lauda en los años setenta. El jefe del equipo McLaren, Ron Dennis, se dirigió a Dungl diciéndole que quería un entrenador para sus dos pilotos y le preguntó si él, Dungl, conocía a alguien. Willy, en cuya clínica de rehabilitación trabajaba entonces, me sugirió a mí".



"Así que básicamente fue una coincidencia. Simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, por así decirlo. Willy me dijo: 'Encajas muy bien, tienes todo lo necesario en cuanto a cuidados, eres comunicativa, ese es tu trabajo'. Y entonces me subí al avión rumbo a Brasil. Más bien me pregunté: ¿Puedo hacerlo?".



Leberer no tardó en darse cuenta: Senna no se parece a ningún otro piloto.



"Todos en la Fórmula 1 están muy orientados hacia el éxito y la determinación, y Senna era el mejor ejemplo de ello. Era extremadamente exigente, pero también daba muchísimo. Tenía una actitud increíblemente buena: voluntarioso, dedicado, positivo, combativo, increíblemente disciplinado, detallista, apasionado y, por supuesto, inflexible. Pero lo que muchos sólo llegaron a conocer con el tiempo fue una humanidad extrema, una profunda calidez".



"Al principio, quizá no estaba tan bien preparado físicamente. Prost estaba más en forma. Pero Ayrton ya era la referencia mentalmente. Senna pronto se dio cuenta de que podía subir otro nivel si trabajaba más en sí mismo y empezó a hacerlo con su propia constancia. Sabía que estaba sentado en un coche ganador, pero se dio cuenta de que tenía que hacerse más fuerte físicamente, y lo puso en práctica año tras año hasta que fue el mejor también en este aspecto".



Se creó un vínculo de amistad. Jo Leberer continúa: "Nací un año antes que Ayrton, así que tengo más o menos la misma edad. Creo que él apreciaba el hecho de que yo también intentara hacerlo lo mejor posible a mi manera. No era una persona que confiara rápidamente en nadie. Pero no tardamos en desarrollar una relación de confianza. Eso es especialmente importante cuando se trabaja con un piloto. Como persona, se fue abriendo cada vez más, y llegué a conocer más que al Senna piloto".



"Sabía que Senna tenía otra faceta. Cómo pronto empezó a ocuparse de los niños en Brasil, su apoyo a los hospitales, su labor como filántropo. Pero a menudo me decía: 'No quiero hacer público todo eso. Aún tengo muy poco poder para cambiar las cosas. Pero mi intención es cambiar las cosas a mejor en Brasil". Así que conocí esta faceta de Senna muy pronto, y me pareció extremadamente conmovedora".



"Era idolatrado en el equipo. Los mecánicos y los ingenieros sentían y veían lo mucho que estaba dispuesto a dar. Eso se lo llevaba todo el mundo. Era fascinante ver esas dos caras: por un lado, la del piloto decidido a todo y, por otro, la de una persona tímida, casi reservada, que anteponía el bienestar de sus compatriotas a todo lo demás. En aquella época, el país estaba muy mal. Cada quince días, Senna les daba esperanzas de que la vida podía ser mejor".



"Todas estas facetas realmente me fascinaban. Y no fui el único: a menudo veía a gente conocerle, incluso a aquellos que no tenían nada que ver con las carreras, y quedaban hipnotizados por esos ojos, por esa naturaleza profunda, por esa forma de ser tan magnética. Eso es carisma, eso es carisma, esa es la base de la leyenda de hoy".



"Por supuesto, Senna se realizó como piloto de carreras en todos los extremos. Pero al mismo tiempo, decidió muy pronto que la vida no puede consistir sólo en agarrar y tomar. Construyó un marco para devolver mucho, para utilizar su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Eso me impresionó enormemente: que alguien planeara sistemáticamente utilizar su popularidad para el bien de un pueblo. La gente percibió que ese deseo viene de muy adentro".



"Lo que me parece genial es que Ayrton Senna haya seguido presente, la gente de todo el mundo ha estado hablando de Senna todos estos años. El recuerdo de Ayrton está fresco. A día de hoy, todavía se puede ver a todos esos aficionados con banderas o pancartas de Senna en los circuitos, y los puestos de venta de merchandising de Senna están a reventar. No sólo en Interlagos. Eso es único".