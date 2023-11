Pierre Gasly et Jo Leberer sur le mythe Ayrton Senna

Pour de nombreux fans de Formule 1, les pilotes de GP modernes sont des idoles. Mais quelle idole a une idole ? Lewis Hamilton portait un casque jaune vif parce que le grand Ayrton Senna faisait de même. Charles Leclerc décrit Senna comme "mon seul modèle", et Pierre Gasly est arrivé dans le paddock d'Interlagos avec une casquette Senna.

Le Français déclare à ce sujet : "Au Brésil, j'ai une belle communauté de fans, je reçois beaucoup de messages de fans brésiliens. J'ai été très fier de la collaboration avec la Fondation Ayrton Senna en 2020, lorsque j'ai porté un casque spécial à Imola et que j'ai rencontré la sœur d'Ayrton, Viviane. Plus tard, nous avons utilisé le casque pour collecter des fonds pour sa fondation".

La Formule 1 se rend à Interlagos (São Paulo) et, cette fois encore, le cortège du GP se souviendra d'Ayrton Senna à chaque pas : rubans, drapeaux, photos, T-shirts, casquettes. Ce mythe est unique.

Jo Leberer, vétéran de la Formule 1, dans le métier depuis 35 ans, aujourd'hui au service d'Alfa Romeo où il est responsable du bien-être physique et parfois psychologique de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou. Mais Jo Leberer a surtout été l'un des rares intimes du grand Ayrton Senna.

Jo se souvient : "Notre première course commune a été le GP du Brésil à Rio de Janeiro en 1988. Je suis arrivé à mon travail en Formule 1 par l'intermédiaire du professeur Willy Dungl, qui s'était occupé de Niki Lauda dans les années 1970. Le chef de l'équipe McLaren, Ron Dennis, s'est adressé à Dungl en lui demandant s'il connaissait quelqu'un pour s'occuper de ses deux pilotes. Willy, dans la clinique de rééducation duquel je travaillais à l'époque, m'a alors proposé".



"Au fond, c'était donc un hasard. J'étais simplement au bon endroit au bon moment, si tu veux. Willy m'a dit : 'Tu es la personne idéale, tu sais tout faire en matière d'encadrement, tu es communicative, c'est ton travail'. Et me voilà dans l'avion en direction du Brésil ! Moi-même, je me demandais plutôt : est-ce que je vais y arriver ?"



Leberer s'est vite rendu compte que Senna ne ressemblait à aucun autre pilote.



"Tout le monde en Formule 1 travaille de manière très orientée vers le succès et déterminée, et Senna en était le meilleur exemple. Il était extrêmement exigeant, mais il donnait aussi énormément. Il avait une attitude incroyable - volontaire, dévoué, positif, combatif, incroyablement discipliné, soucieux du détail, passionné, et bien sûr intransigeant. Mais ce que beaucoup n'ont connu qu'au fil du temps, c'est une humanité extrême, une chaleur profonde".



"Au début, il n'était peut-être pas aussi bien préparé physiquement. Prost était plus en forme. En revanche, Ayrton était déjà à l'époque la référence du point de vue mental. Senna a ensuite très vite compris qu'il pouvait gravir un échelon supplémentaire en travaillant davantage sur lui-même et il a commencé à le faire avec la rigueur qui le caractérise. Il savait qu'il était dans une voiture de vainqueur, mais il s'est rendu compte qu'il devait devenir plus fort physiquement, et cela s'est concrétisé d'année en année jusqu'à ce qu'il soit le meilleur à cet égard aussi".



Un lien d'amitié s'est créé. Jo Leberer poursuit : "Je suis né un an avant Ayrton, j'ai donc à peu près le même âge. Je pense qu'il appréciait chez moi le fait que j'essaie aussi, à ma manière, de donner le meilleur de moi-même. Il n'était pas quelqu'un qui faisait rapidement confiance à quelqu'un. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'une relation de confiance s'installe entre nous. C'est très important lorsqu'on travaille avec un pilote. En tant que personne, il s'est ouvert progressivement et j'ai appris à connaître plus que le coureur Senna".



"Je savais qu'il y avait l'autre côté de Senna. Nous avons rapidement commencé à nous occuper d'enfants au Brésil, son soutien aux hôpitaux, son travail de philanthrope. Mais il me disait souvent : 'Je ne veux pas rendre tout cela public. J'ai encore trop peu de pouvoir pour faire vraiment bouger les choses. Mais j'ai l'intention de faire évoluer les choses de manière positive au Brésil.' Je connaissais donc très tôt ce côté de Senna, et je le trouvais extrêmement émouvant".



"Dans l'équipe, il était idolâtré. Les mécaniciens et les ingénieurs sentaient et voyaient à quel point il était prêt à donner. Cela a entraîné tout le monde. C'était fascinant, ces deux visages, si tu veux - d'un côté le pilote de course déterminé à tout, de l'autre un homme privé timide, presque réservé, pour qui le bien-être de ses compatriotes passait avant tout. Le pays allait mal à l'époque. Toutes les deux semaines, Senna leur donnait l'espoir que la vie pouvait être meilleure".



"Toutes ces facettes m'ont déjà beaucoup fasciné. Et je n'étais pas le seul : j'ai souvent vu des gens le rencontrer, même ceux qui n'avaient absolument rien à voir avec la course automobile, et être captivés par ces yeux, par cette nature profonde, par cette manière magnétique. C'est ça le charisme, c'est ça le rayonnement, c'est ça la base du mythe actuel".



"Bien sûr, Senna s'est réalisé en tant que pilote de course, et ce de manière extrême. Mais en même temps, il a décidé très tôt que la vie ne pouvait pas consister à toujours rafler et prendre. Il a construit un échafaudage pour donner beaucoup en retour, pour utiliser sa célébrité afin de faire du monde un endroit meilleur. Cela m'a énormément impressionné : quelqu'un qui planifie de manière cohérente d'utiliser sa popularité pour le bien d'un peuple. Les gens ont senti que ce désir venait de l'intérieur".



"Ce que je trouve beau, c'est qu'Ayrton Senna est resté présent, pendant toutes ces années, on a toujours parlé de Senna dans le monde entier. Le souvenir d'Ayrton est frais. Jusqu'à aujourd'hui, on peut voir sur les circuits tous ces fans avec des drapeaux ou des banderoles Senna, les stands de vente d'articles de fans de Senna bourdonnent. Et pas seulement à Interlagos. C'est unique".