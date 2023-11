Pierre Gasly e Jo Leberer sul mito di Ayrton Senna

Per molti appassionati di Formula 1, i moderni piloti di GP sono dei modelli di riferimento. Ma quale idolo ha un idolo? Lewis Hamilton ha indossato un casco giallo brillante perché lo faceva anche il grande Ayrton Senna. Charles Leclerc descrive Senna come "il mio unico modello" e Pierre Gasly è arrivato nel paddock di Interlagos indossando un cappellino di Senna.

Il francese ha dichiarato: "Ho una grande base di fan in Brasile, ricevo molti messaggi dai tifosi brasiliani. Sono stato molto orgoglioso della collaborazione con la Fondazione Ayrton Senna nel 2020, quando ho indossato un casco speciale a Imola e ho incontrato Viviane, la sorella di Ayrton. In seguito abbiamo usato il casco per raccogliere donazioni per la sua fondazione".

La Formula 1 fa un'apparizione a Interlagos (San Paolo) e anche questa volta l'entourage del GP ricorderà Ayrton Senna in ogni occasione: striscioni, bandiere, foto, magliette, cappellini. Questo mito è unico.

Jo Leberer, veterano della Formula 1, è nel settore da 35 anni e ora lavora per l'Alfa Romeo, dove è responsabile del benessere fisico e talvolta psicologico di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Soprattutto, però, Jo Leberer è stato uno dei pochi stretti confidenti del grande Ayrton Senna.

Jo ricorda: "La nostra prima gara insieme fu il GP del Brasile del 1988 a Rio de Janeiro. Ho ottenuto il mio lavoro in Formula 1 grazie al professor Willy Dungl, che aveva allenato Niki Lauda negli anni Settanta. Ron Dennis, capo del team McLaren, si rivolse a Dungl dicendo che voleva un allenatore per i suoi due piloti e gli chiese se lui, Dungl, conoscesse qualcuno. Willy, nella cui clinica di riabilitazione lavoravo all'epoca, mi ha suggerito".



"In pratica è stata una coincidenza. Mi trovavo semplicemente nel posto giusto al momento giusto, se così si può dire. Willy mi ha detto: 'Sei perfetta, hai tutto quello che ti serve in termini di assistenza, sei comunicativa, questo è il tuo lavoro'. E poi ero sull'aereo per il Brasile! Mi sono chiesto: posso farlo?".



Leberer ha capito subito che Senna non è come nessun altro pilota.



"Tutti in Formula 1 sono molto orientati al successo e determinati, e Senna ne è stato il miglior esempio. Era estremamente esigente, ma dava anche molto. Aveva un atteggiamento incredibilmente grande: volitivo, dedicato, positivo, combattivo, incredibilmente disciplinato, dettagliato, appassionato e, naturalmente, senza compromessi. Ma ciò che molti hanno imparato a conoscere solo con il tempo era un'estrema umanità, un calore profondo".



"All'inizio, forse, non era così ben preparato fisicamente. Prost era più in forma. Ma Ayrton era già il punto di riferimento dal punto di vista mentale. Senna capì presto che avrebbe potuto salire di livello se avesse lavorato di più su se stesso e iniziò a farlo con la sua stessa costanza. Sapeva di essere seduto su un'auto vincente, ma capì che doveva diventare più forte fisicamente, e lo implementò di anno in anno fino a diventare il migliore anche sotto questo aspetto".



Si è sviluppato un legame di amicizia. Jo Leberer continua: "Sono nato un anno prima di Ayrton, quindi ho più o meno la stessa età. Credo che apprezzasse il fatto che anch'io cercassi di fare del mio meglio a modo mio. Non era una persona che si fidava subito di nessuno. Ma non ci è voluto molto per sviluppare un rapporto di fiducia. Questo è particolarmente importante quando si lavora con un pilota. Come persona, si è aperto sempre di più e ho avuto modo di conoscere più del pilota Senna".



"Sapevo che c'era un altro lato di Senna. Sapevo che c'era un altro lato di Senna: il fatto che avesse iniziato a occuparsi dei bambini in Brasile, il suo sostegno agli ospedali, il suo lavoro di filantropo. Ma spesso mi diceva: 'Non voglio rendere pubblico tutto questo. Ho ancora troppo poco potere per fare davvero la differenza. Ma è mia intenzione cambiare le cose in meglio in Brasile". Quindi ho conosciuto subito questo lato di Senna e l'ho trovato estremamente commovente".



"In squadra era idolatrato. I meccanici e gli ingegneri sentivano e vedevano quanto era disposto a dare. Questo ha trascinato tutti. Era affascinante, questi due volti, se così si può dire: da un lato, il pilota da corsa che era determinato a fare qualsiasi cosa, e dall'altro, un individuo timido, quasi riservato, che metteva il benessere dei suoi connazionali al di sopra di tutto. All'epoca il Paese era in cattive acque. Ogni quindici giorni, Senna dava loro la speranza che la vita potesse essere migliore".



"Tutti questi aspetti mi affascinavano molto. E non ero l'unico: spesso vedevo persone che lo incontravano, anche chi non aveva nulla a che fare con le corse, e rimanevano ipnotizzate da quegli occhi, da quella natura profonda, da quel modo di fare magnetico. Questo è carisma, questo è carisma, questa è la base della leggenda di oggi".



"Naturalmente, Senna si è realizzato come pilota da corsa a tutti gli effetti. Ma allo stesso tempo ha deciso presto che la vita non può consistere solo nell'afferrare e prendere. Ha costruito una struttura per dare molto in cambio, per usare la sua fama per rendere il mondo un posto migliore. Questo mi ha colpito immensamente: che qualcuno abbia sempre pensato di usare la sua popolarità per il bene di un popolo. La gente ha percepito che questo desiderio viene dal profondo".



"La cosa più bella è che Ayrton Senna è rimasto presente, la gente di tutto il mondo ha parlato di Senna per tutti questi anni. Il ricordo di Ayrton è fresco. Ancora oggi, negli autodromi si possono vedere tutti quei tifosi con bandiere o striscioni di Senna e le bancarelle che vendono merchandising di Senna sono in fermento. Non solo a Interlagos. È una cosa unica".