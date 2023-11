Pierre Gasly e Jo Leberer sobre o mito de Ayrton Senna

Para muitos fãs da Fórmula 1, os actuais pilotos de GP são modelos a seguir. Mas que ídolo tem um ídolo? Lewis Hamilton usou um capacete amarelo brilhante porque o grande Ayrton Senna também o fez. Charles Leclerc descreve Senna como "o meu único modelo", e Pierre Gasly chegou ao paddock em Interlagos com um boné de Senna.

O francês diz: "Tenho uma grande base de fãs no Brasil, recebo muitas mensagens de fãs brasileiros. Fiquei muito orgulhoso da colaboração com a Fundação Ayrton Senna em 2020, quando usei um capacete especial em Imola e conheci a irmã de Ayrton, Viviane. Mais tarde, usámos o capacete para recolher donativos para a sua fundação."

A Fórmula 1 faz uma visita a Interlagos (São Paulo) e, também desta vez, a comitiva do GP será lembrada de Ayrton Senna em todos os momentos: faixas, bandeiras, fotos, camisetas, bonés. Este mito é único.

Jo Leberer, um veterano da Fórmula 1, está no sector há 35 anos e trabalha atualmente para a Alfa Romeo, onde é responsável pelo bem-estar físico e por vezes psicológico de Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Mas, acima de tudo, Jo Leberer foi um dos poucos confidentes próximos do grande Ayrton Senna.

Jo recorda: "A nossa primeira corrida juntos foi o GP do Brasil de 1988, no Rio de Janeiro. Consegui o meu emprego na Fórmula 1 através do Professor Willy Dungl, que tinha treinado Niki Lauda na década de 1970. O chefe da equipa McLaren, Ron Dennis, abordou Dungl, dizendo que queria um treinador para os seus dois pilotos e perguntou se ele, Dungl, conhecia alguém. Willy, em cuja clínica de reabilitação eu estava a trabalhar na altura, sugeriu-me".



"Basicamente, foi uma coincidência. Eu estava simplesmente no sítio certo à hora certa, por assim dizer. O Willy disse-me: "És a pessoa ideal, tens tudo o que precisas em termos de cuidados, és comunicativa, é esse o teu trabalho". E depois estava no avião para o Brasil! Perguntei-me a mim próprio: será que consigo fazê-lo?"



Leberer rapidamente percebeu: Senna é como nenhum outro piloto.



"Todos na Fórmula 1 são muito orientados para o sucesso e determinados, e Senna foi o melhor exemplo disso. Ele era extremamente exigente, mas também dava muito de si. Tinha uma atitude incrivelmente boa - obstinada, dedicada, positiva, combativa, incrivelmente disciplinada, pormenorizada, apaixonada e, claro, intransigente. Mas o que muitos só vieram a conhecer com o tempo foi uma humanidade extrema, um calor profundo".



"No início, talvez ele não estivesse tão bem preparado fisicamente. Prost estava mais em forma. Mas Ayrton já era uma referência a nível mental. Senna cedo se apercebeu que podia subir outro nível se trabalhasse mais em si próprio e começou a fazê-lo com a sua própria consistência. Ele sabia que estava num carro vencedor, mas percebeu que tinha de se tornar fisicamente mais forte, e implementou isso de ano para ano até ser o melhor também nesse aspeto".



Desenvolveu-se um laço de amizade. Jo Leberer continua: "Nasci um ano antes do Ayrton, por isso tenho quase a mesma idade. Acho que ele apreciava o facto de eu também tentar dar o meu melhor à minha maneira. Ele não era uma pessoa que confiasse rapidamente em ninguém. Mas não demorou muito para desenvolvermos uma relação de confiança. Isso é particularmente importante quando se trabalha com um condutor. Como pessoa, ele abriu-se cada vez mais e eu fiquei a saber mais do que o piloto Senna."



"Eu sabia que Senna tinha um outro lado. Como ele começou a cuidar de crianças no Brasil, o seu apoio a hospitais, o seu trabalho como filantropo. Mas ele dizia-me muitas vezes: 'Não quero divulgar tudo isso. Ainda tenho muito pouco poder para fazer realmente a diferença. Mas é minha intenção mudar as coisas para melhor no Brasil. Portanto, desde cedo que conheci este lado do Senna e achei-o extremamente comovente."



"Ele era idolatrado na equipa. Os mecânicos e engenheiros sentiam e viam o quanto ele estava disposto a dar. Isso entusiasmava toda a gente. Era fascinante, estas duas caras, se quisermos - por um lado, o piloto de corridas que estava determinado a fazer tudo e, por outro, um indivíduo tímido, quase reservado, que colocava o bem-estar dos seus compatriotas acima de tudo. Nessa altura, o país estava em maus lençóis. De quinze em quinze dias, Senna dava-lhes esperança de que a vida podia ser melhor."



"Todas estas facetas fascinavam-me. E eu não era o único: vi muitas vezes as pessoas encontrarem-se com ele, mesmo as que não tinham nada a ver com corridas, e ficarem hipnotizadas por aqueles olhos, por aquela natureza profunda, por aquele jeito magnético. Isso é carisma, isso é carisma, isso é a base da lenda de hoje".



"Claro que Senna se realizou como piloto de corridas em todos os extremos. Mas, ao mesmo tempo, decidiu desde cedo que a vida não pode consistir apenas em agarrar e levar. Ele construiu uma estrutura para dar muito em troca, para usar a sua fama para tornar o mundo num lugar melhor. Isso impressionou-me imenso: o facto de alguém planear consistentemente utilizar a sua popularidade para o bem de um povo. As pessoas sentiram que esse desejo vem do fundo do coração".



"O que eu acho fantástico é que Ayrton Senna tenha permanecido presente, as pessoas em todo o mundo têm falado de Senna durante todos estes anos. A memória de Ayrton está fresca. Até hoje, todos aqueles fãs com bandeiras ou faixas do Senna ainda podem ser vistos nos autódromos, e as bancas que vendem artigos do Senna estão a fervilhar. Não apenas em Interlagos. Isso é único".