Daniel Ricciardo sul Messico: "Fa bene all'anima

La prestazione di Daniel Ricciardo in Messico non ha fatto solo una buona impressione al management del team AlphaTauri. Anche il consulente motorsport della Red Bull Helmut Marko ha commentato il quarto posto in griglia che il rientrante in Formula 1 è riuscito a conquistare nel suo secondo weekend di gara dopo l'infortunio: "È stato incredibile".

"Ha davvero tirato fuori tutto, è stato un grande ritorno dopo l'infortunio alla mano e una buona raccomandazione per il futuro", ha commentato entusiasta l'uomo di Graz, che si è anche rallegrato della prestazione di Ricciardo nel GP. Con il settimo posto, il 34enne australiano ha ottenuto quattro punti importanti per la sua squadra, mentre il suo compagno di squadra Yuki Tsunoda è rimasto a mani vuote.

Allo stesso tempo, il debuttante della Red Bull Racing Sergio "Checo" Pérez è stato ancora una volta al di sotto delle aspettative, suscitando nuove speculazioni su un possibile trasferimento di Ricciardo alla squadra sorella di AlphaTauri. Tuttavia, quando gli è stato chiesto di parlarne, Ricciardo ha smentito: "Non ho parlato con la Red Bull Racing per prendere il posto di Checo il prossimo anno, il mio contratto per il 2024 è con AlphaTauri".

"Ma per me personalmente, è stato solo bello avere un weekend come quello del Messico, è stato un bene per l'anima. È stato importante anche per la squadra, perché il salto dall'ultimo all'ottavo posto nel campionato costruttori è stato enorme. L'atmosfera è molto bella", ha aggiunto l'otto volte vincitore del GP.

GP del Messico, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec.

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27.154

05 Lando Norris (GB), McLaren, +33.266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41.020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41.570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43.104

09. Alex Albon (T), Williams, +48.573

10° Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min.

11° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fuori

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, collisione

Fernando Alonso (E), Aston Martin, ritiro

Kevin Magnussen (DK), Haas, rottura della sospensione

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 5 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 491 punti

02 Pérez 240

03. Hamilton 220

04 Sainz 183

05° Alonso 183

06° Norris 169

07° Leclerc 166

08° Russell 151

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14° Bottas 10

15° Hulkenberg 9

16° Tsunoda 8

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21° Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 731 punti

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12