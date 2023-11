Daniel Ricciardo sobre o México: "É bom para a alma

O desempenho de Daniel Ricciardo no México não causou apenas uma boa impressão na direção da equipa AlphaTauri. O consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, também comentou o quarto lugar na grelha de partida que o regressado à Fórmula 1 conseguiu conquistar no seu segundo fim de semana de corrida desde a paragem por lesão: "Foi incrível".

"Ele realmente fez todas as paradas, foi um grande retorno após sua lesão na mão e uma boa recomendação para o futuro", entusiasmou-se o homem de Graz, que também ficou encantado com o desempenho de Ricciardo no GP. Em sétimo lugar, o australiano de 34 anos marcou quatro pontos importantes para a sua equipa, enquanto o seu companheiro de equipa Yuki Tsunoda ficou de mãos a abanar.

Ao mesmo tempo, o estreante da Red Bull Racing, Sergio "Checo" Pérez, ficou mais uma vez aquém das expectativas, o que levou a novas especulações sobre uma possível transferência de Ricciardo para a equipa irmã da AlphaTauri. No entanto, quando questionado sobre o assunto, Ricciardo descartou a hipótese: "Não falei com a Red Bull Racing sobre ocupar o lugar do Checo no próximo ano, o meu contrato para 2024 é com a AlphaTauri".

"Mas para mim, pessoalmente, foi bom ter um fim de semana como o do México, foi bom para a alma. Também foi importante para a equipa, porque o salto do último para o oitavo lugar no campeonato de construtores foi enorme. Isso cria uma atmosfera muito boa", acrescentou o oito vezes vencedor de GPs.

GP do México, Autódromo Hermanos Rodríguez

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30.814 h

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05 Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09º Alex Albon (T), Williams, +48,573

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02.879 min

11º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06.208

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18.982

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20.309

14º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21.676

15º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25.597

Fora

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, colisão

Fernando Alonso (E), Aston Martin, desistência

Kevin Magnussen (DK), Haas, falha de suspensão

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, acidente





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 5 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 491 pontos

02º Pérez 240

03 Hamilton 220

04 Sainz 183

05º Alonso 183

06º Norris 169

07º Leclerc 166

08.º Russell 151

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14º Bottas 10

15º Hulkenberg 9

16º Tsunoda 8

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21º Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 731 pontos

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12