Grand Prix de São Paulo : contrat jusqu'en 2030 inclus

Il y a 50 ans, Emerson Fittipaldi remportait en 1973 le premier Grand Prix du Brésil dans le cadre du championnat du monde de Formule 1. Aujourd'hui, l'accord pour l'organisation de la course traditionnelle dans le quartier d'Interlagos de São Paulo a été prolongé de manière anticipée - la Formule 1 se déroulera sur ce circuit jusqu'en 2030 inclus.

Dans le cadre du championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix du Brésil s'est déroulé sur deux circuits - à São Paulo et à Rio de Janeiro. Les cinq premières courses du championnat du monde ainsi que celles de 1979 et 1980 se sont déroulées sur l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos à São Paulo ; en 1978 et de 1981 à 1989, c'est l'Autódromo Internacional Nelson Piquet de Jacarepaguá/Rio de Janeiro qui a accueilli les courses.

De 1990 à 2019, la catégorie reine est revenue à Interlagos. En 2020, la course n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Corona. Depuis 2021, les courses ont repris.

Interlagos a toujours offert des courses dramatiques, en partie à cause de sa météo tristement imprévisible. On n'oubliera pas les décisions du championnat du monde de 2007 en faveur de Kimi Räikkönen (et au détriment des pilotes McLaren Fernando Alonso et Lewis Hamilton) ou de 2008 en faveur de Hamilton, le pilote Ferrari Felipe Massa ayant été le perdant.

Dans le cadre du nouveau contrat de cinq ans, le maire de São Paulo Ricardo Nunes a donné la garantie que le circuit vieillissant sera encore modernisé.



Le CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré : "Je suis heureux que la Formule 1 puisse profiter de l'atmosphère incomparable de São Paulo. Le Brésil a une riche tradition de course automobile et ce circuit culte est très apprécié des fans et des pilotes".



Dans notre aperçu, nous vous indiquons ici la durée des accords pour l'organisation des manches du championnat du monde de Formule 1 dans les différents pays.





GP de Formule 1 : durée des contrats

Bahreïn 2036

Arabie saoudite 2030

Australie 2037

Japon 2024

Chine 2025

États-Unis (Miami) 2031

Italie (Imola) 2026

Monaco 2025

Canada 2031

Espagne 2026

Autriche 2030

Grande-Bretagne 2024

Hongrie 2032

Belgique 2025

Pays-Bas 2025

Italie (Monza) 2025

Azerbaïdjan 2026

Singapour 2028

États-Unis (Austin) 2026

Mexique 2025

Brésil 2030

États-Unis (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030