Grande Prémio de São Paulo: Contrato até 2030, inclusive

O contrato para a organização do Grande Prémio de São Paulo foi prolongado antes do previsto por mais cinco anos - o Autódromo José Carlos Pace vai receber a corrida até à ronda do Campeonato do Mundo de 2030, inclusive.

Há 50 anos, Emerson Fittipaldi venceu o primeiro Grande Prémio do Brasil no âmbito do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, em 1973. Hoje, o acordo para organizar a tradicional corrida no bairro de Interlagos, em São Paulo, foi prorrogado antes do previsto - a Fórmula 1 será disputada neste circuito até 2030, inclusive.

O Grande Prémio do Brasil foi disputado em dois circuitos no âmbito do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 - em São Paulo e no Rio de Janeiro. As cinco primeiras etapas do Campeonato Mundial e as corridas de 1979 e 1980 foram realizadas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo; o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá/Rio de Janeiro, foi o palco em 1978 e de 1981 a 1989.

De 1990 a 2019, a categoria rainha voltou a ser disputada em Interlagos. A corrida não pôde ser realizada em 2020 devido à pandemia do coronavírus. A corrida está de volta desde 2021.

Interlagos tem repetidamente proporcionado corridas dramáticas, em parte devido ao clima notoriamente imprevisível. As decisões do Campeonato do Mundo de 2007 a favor de Kimi Räikkönen (e contra os pilotos da McLaren Fernando Alonso e Lewis Hamilton) ou de 2008 a favor de Hamilton, com o piloto da Ferrari Felipe Massa a perder, são inesquecíveis.

Como parte do novo contrato de cinco anos, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu a garantia de que o velho autódromo continuará a ser modernizado.



Stefano Domenicali, Diretor Executivo da Fórmula 1: "Estou muito satisfeito por a Fórmula 1 poder desfrutar da atmosfera inigualável de São Paulo. O Brasil tem uma rica tradição de corridas e este circuito icónico é um dos favoritos dos fãs e dos pilotos."



Aqui, na nossa visão geral, mostramos-lhe há quanto tempo estão em vigor os acordos para acolher as corridas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 nos vários países.





GP de Fórmula 1: duração dos contratos

Bahrein 2036

Arábia Saudita 2030

Austrália 2037

Japão 2024

China 2025

EUA (Miami) 2031

Itália (Imola) 2026

Mónaco 2025

Canadá 2031

Espanha 2026

Áustria 2030

Grã-Bretanha 2024

Hungria 2032

Bélgica 2025

Países Baixos 2025

Itália (Monza) 2025

Azerbaijão 2026

Singapura 2028

EUA (Austin) 2026

México 2025

Brasil 2030

EUA (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030